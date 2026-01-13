Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei: Hristos a venit nu doar pentru iudei, ci pentru toate neamurile

„Hristos, Lumina lumii, a venit nu doar pentru iudei, ci pentru toate neamurile”, a amintit duminică Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfinția Sa în Parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu” din Almendralejo, Spania.

Mântuirea tuturor neamurilor

Ierarhul a subliniat că începutul propovăduirii Mântuitorului din Galileea nu a fost întâmplător, ci arată că mântuirea a fost adusă pentru toate popoarele.

„Pentru a împlini prorocia, Mântuitorul părăsește Nazaretul și Se așează în Capernaum, în ținuturile Zabulonului și Neftalimului, numite Galileea neamurilor”, a spus Preasfinția Sa.

„Acest ținut era locuit nu doar de iudei, ci și de alte popoare, de aceea prorocul spune că poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare”.

Împărăția lui Dumnezeu

Totodată, Preasfințitul Părinte Timotei a explicat și actualitatea temei Împărăției lui Dumnezeu, care nu privește doar viitorul, ci se referă la prezent.

„Mântuitorul a început propovăduirea cu cuvintele: Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor. Împărăția lui Dumnezeu nu este doar o realitate viitoare, ci poate fi trăită încă de aici, prin credință, pocăință și viață în harul Sfântului Duh”.

Momentul în care putem intra în Împărăția Cerurilor este Taina Botezului, „iar prin credință, smerenie și iubire păstrăm harul primit”, a amintit Episcopul Spaniei și Portugaliei.

Biserica Parohiei „Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu” se află la Monsalud, 5, Almendralejo, Spania.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei