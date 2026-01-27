Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei: Nu contează din ce motiv venim la Hristos, ci dacă Îl primim în viața noastră

„Nu contează din ce motiv venim la Hristos, ci dacă Îl primim atunci când Se invită în viața noastră”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Timotei.

Episcopul Spaniei și Portugaliei a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan” din San Isidro de Níjar, Spania, care și-a sărbătorit cu anticipație hramul.

În diaspora, dat fiind programul din timpul săptămânii și distanțele foarte mari, hramul de Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan s-a sărbătorit în duminica cea mai apropiată de ziua praznicului.

Întâlnirea cu Hristos aduce mântuire

Preasfinția Sa a explicat prin exemplul vameșului Zaheu că întâlnirea cu Mântuitorul Hristos este aducătoare de lumină.

„Zaheu, din simplă curiozitate, s-a urcat într-un sicomor ca să-L vadă pe Iisus. Nu intenționa să se pocăiască, ci doar să-L vadă. Însă Hristos, cunoscându-l, Își ridică privirea și îi spune: Zahee, coboară-te, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta”, a spus ierarhul.

„Zaheu Îl primește cu bucurie, bucuria întâlnirii omului cu Dumnezeu, singura care împlinește sufletul. Primindu-L pe Hristos în casa sa, Zaheu se schimbă și spune: Doamne, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit”.

Comunitatea „Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan” își desfășoară activitatea liturgică la adresa Iglesia San Isidro, Plaza Colonizacion, n. 6, 04117, San Isidro de Nijar, Spania.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei