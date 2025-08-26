Episcopul Spaniei și Portugaliei a slujit la Mănăstirea „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Pirineii Catalani

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a slujit, sâmbătă și duminică la Mănăstirea „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Villaler, o localitate din Pirineii Catalani.

După ce sâmbătă a participat la slujba Vecerniei Mari unite cu Litia, Preasfințitul Părinte Timotei a oficiat, duminică, slujba Sfintei Liturghii, alături de părintele stareț Ignatie și de părintele arhidiacon Spiridon Burlacu.

Preasfinția Sa a vorbit, în cuvântul de învățătură, despre felul în care Dumnezeu ne iartă păcatele, chiar dacă de unele suntem conștienți și de altele nu.

„La Sfânta Liturghie Îi mulțumim lui Dumnezeu atât pentru cele pe care le cunoaștem, cât și pentru cele pe care nu le știm. Sunt păcate de care suntem conștienți și pe care Dumnezeu ni le-a iertat, dar există și păcate săvârșite fără să știm că sunt păcate, și pe acestea nu le mărturisim la spovedanie. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să ne ierte greșelile făcute cu știință și cele făcute din neștiință. Atunci când ne rugăm cu smerenie și stăruință, Dumnezeu ne iartă toate păcatele”, a menționat Episcopul Spaniei.

Mănăstire în spațiu nou

În continuare, PS Timotei a subliniat că și noi suntem datori să iertăm pe aproapele nostru, așa cum arăta și Sfântul Ioan Gură de Aur.

„Sfântul Ioan Gură de Aur spune un cuvânt minunat: omul se aseamănă cel mai mult cu Dumnezeu atunci când iartă. Același adevăr îl regăsim și în rugăciunea Tatăl nostru – singura rugăciune pe care Mântuitorul ne-a lăsat-o, la cererea Apostolilor care I-au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm”, a mai adăugat ierarhul.

Mănăstirea Villaler a achiziționat, în luna iulie, un spațiu nou, unde-și va desfășura activitatea duhovnicească, educațională și social-filantropică.

Spațiul a fost cumpărat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei