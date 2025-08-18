Episcopul Spaniei și Portugaliei a sfințit Paraclisul Centrului Comunitar Loures: Spațiu de credință și viață bisericească

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a sfințit duminică paraclisul Centrului Comunitar din localitatea Loures, Portugalia, subliniind că este un loc „al tuturor celor ce doresc să se adape din credința și din viața Bisericii”, indiferent de naționalitate.

Ierarhul a mulțumit lui Dumnezeu pentru că a făcut posibilă existența acestui Centru.

„Când multe uși păreau închise, El a deschis calea și ne-a dăruit acest centru românesc, unde astăzi am sfințit paraclisul. El nu aparține doar românilor din Spania, Portugalia sau de pe ambele maluri ale Prutului, ci tuturor celor ce doresc să se adape din credința și din viața Bisericii. Dar zidurile nu sunt de ajuns: ele prind viață prin oameni”.

„De aceea chemăm pe toți să pună umărul – oameni de cultură, medici, profesori, tineri și vârstnici – pentru ca acest loc să devină un izvor de credință și de comuniune”, a subliniat PS Timotei.

Duh nou pentru un loc special

Episcopul Spaniei a menționat că are nevoie „de o echipă unită care să înnoiască duhul acestui loc” și a mulțumit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP) pentru ajutorul oferit în realizarea acestui Centru.

Cu sprijinul DRP s-a cumpărat proprietatea, s-a început restaurarea capelei și a casei, unde vor fi amenajate saloane, bibliotecă, chilii și spații pentru tabere de copii și tineri.

Emotional moment @ consecration service for the Chapel of the 🇷🇴Community Center in Loures by His Eminence Timotei, t/🇷🇴 Orthodox Bishop in 🇪🇸 and 🇵🇹. Welcome State Secretary C. Arnautu, Department for 🇷🇴 Abroad &Romanians in 🇵🇹. Keeping 🇷🇴 identity, faith & culture alive! pic.twitter.com/85iw9Y3Ih8 — Daniela Gîtman (@DanielaGitman) August 18, 2025

PS Timotei a oferit doamnei Cristina-Lavinia Arnăutu, Director cu atribuții de Secretar de stat în cadrul Departamentului, Ordinul „Crucea Sfântului Apostol Iacob”, pentru sprijinul și statornicia arătate în susținerea românilor din diaspora și a lucrării Bisericii.

Printre oficialitățile prezente la slujbă s-a numărat și doamna Daniela Gîtman, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențial al României în Republica Portugheză.

Misiunea Centrului de la Loures este promovarea culturii și identității românești, stimularea educației prin programe educative pentru copii și tineri, reducerea izolării sociale, sprijinirea tinerilor, programe de construire a comunității, promovarea voluntariatului precum și prin alte evenimente religioase și culturale.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei