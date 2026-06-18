Episcopul Siluan al Ungariei a vorbit despre Ortodoxie și istoria Patriarhiei Române la Liceul Românesc din Giula

Episcopul Siluan al Ungariei a susținut marți, la Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula, Ungaria, prelegerea „Vechiul și Noul Testament, Ortodoxie și Biserica Ortodoxă”, la care au participat profesorii instituției de învățământ.

Părintele episcop a vorbit despre istoria biblică, abordarea lumii din perspectivă creștină și a creației lui Dumnezeu, despre începuturile creștinismului și modul în care s-a format Biserica.

Preasfinția Sa a subliniat rolul important al Bisericii în menținerea și consolidarea identității culturale, lingvistice și spirituale a românilor de pretutindeni și a amintit istoria Patriarhiei Române și sfinții și sfintele recent introduși în calendarul bisericesc. Evenimentul a inclus și o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula organizează anual, la inițiativa doamnei director Maria Gurzău Czeglédi, cursuri de cultură și civilizație românească dedicate cadrelor didactice și acreditate de sistemul de educație din țara vecină.

La cursurile anterioare au mai fost invitați Emilia Martin, muzeograf și fost director la Muzeul Județean „Munkácsi Mihály” din Bichișceaba (Békéscsaba), Eva Iova Șimon, Directoarea Săptămânalului „Foaia Românească” din Ungaria, și Prof. Univ. Habil Dr. Florin Cioban de la Catedrala de Limba Română a Universității ELTE din Budapesta.

Foto credit: Episcopia Ungariei