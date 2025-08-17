Episcopul Siluan al Ungariei a vorbit la Sâmbăta de Sus despre puterea dăruită de Hristos celor care Îi slujesc

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, împreună cu Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.

În cuvântul de învățătură, părintele episcop a vorbit despre Evanghelia Vindecării copilului lunatic.

Vindecarea s-a făcut prin puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care, în ciuda puținei credințe a tatălui copilului și a Sfinților Săi Ucenici, a alungat diavolul, iar pe copil l-a făcut sănătos, a subliniat Preasfințitul Părinte Siluan.

„Această putere, întărită prin post și rugăciune, a oferit-o Mântuitorul și Sfinților Săi Ucenici și Apostoli, și generațiilor ulterioare de creștini, monahi, clerici, sau simpli credincioși, între care se numără și Sfântul nou canonizat Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, dar și renumitului Duhovnic Teofil Părăian, care a fost monah tot aici, la Mânăstirea Sâmbăta și apreciat de tineri ortodocși din toată țara și de dincolo de hotarele ei”, a transmis Preasfinția Sa.

Bilanț duhovnicesc

Liturghia a fost precedată de scoaterea în procesiune a moaștelor Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător și depunerea lor spre cinstire în baldachinul din curtea mănăstirii.

Ierarhii i-au avut alături în slujire pe Arhim. Atanasie Roman, starețul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, și numeroși clerici, între care Părintele George Aniculoae, Redactor Șef la Sectorul Film Documentar al Trinitas TV, Arhid. Gheorghe Popa, Consilier Patriarhal și Director Trinitas TV, și Arhid. Nicolae Iftimiu, Consilier Patriarhal și Director al Agenției de Presă Basilica.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul Psaltic „Sfântul Andrei Șaguna”, condus de Părintele Marius Tofan.

Slujirea de duminică a făcut parte din programul liturgic dedicat, pe tot parcursul săptămânii, proclamării locale a canonizării Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, eveniment desfășurat sâmbătă.

„Să-I dăm slavă lui Dumnezeu pentru toată dragostea și binecuvântarea pe care am primit-o întru această săptămână, începând de luni și până astăzi”, a spus, după Liturghie, Arhim. Atanasie Roman, Starețul Mănăstirii Sâmbăta de Sus.

Părintele stareț le-a mulțumit ierarhilor pentru slujire și i-a invitat să revină oricând la Sâmbăta de Sus.

Eveniment istoric

„Mare bucurie și binecuvântare a fost pentru noi, toți, ierarhi, cler și popor, să participăm în aceste zile, la Mănăstirea Sâmbăta, la un eveniment istoric, la un eveniment duhovnicesc deosebit, la o sărbătoare și o bucurie a sufletului”, a declarat Episcopul Siluan al Ungariei pentru Trinitas TV.

„Am azi continuat această bucurie duhovnicească a proclamării, a recunoașterii, a înaintării în fața credincioșilor, sub formă de sfinte moaște, a Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător, pe care îl rugăm să ne fie și noi ocrotitor, călăuzitor și ajutător pe calea vieții și, bineînțeles, pe drumul care ne va duce pe fiecare, nădăjduim, asemenea lui, spre Împărăția Cerurilor.”

Seria de manifestări dedicate noului sfânt, fost stareț la Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, se încheie duminică seară, cu proiecția unui film documentar despre viața lui produs de Trinitas TV, Televiziunea Patriarhiei Române.

Foto credit: Arhid. Emanuel Văduva