Se vindecă întreaga făptură: De Bobotează, Episcopul Siluan al Italiei a sfințit apa la Centrul Eparhial din Roma

„Firea apelor se sfințește, firea apelor se vindecă. Și odată cu vindecarea apei și cu vindecarea apelor se vindecă întreaga făptură, întreaga creație”, a spus marți Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, la Paraclisul Centrului Eparhial din Roma, unde a oficiat Sf. Liturghie și Sfințirea Mare a apei.

Preasfinția Sa a subliniat că, după ce, prin Întrupare și Naștere din Fecioara Maria, Hristos vindecă, înnoiește și re-creează firea umană, la Botezul în Iordan „vindecă” și apele.

„Firea apelor se sfințește, firea apelor se vindecă. Și, odată cu vindecarea apei și cu vindecarea apelor, se vindecă întreaga făptură, întreaga creație”, a subliniat ierarhul.

Despre sfințenie și structura moleculară

Părintele episcop a menționat o cercetare științifică realizată în jurul anului 1988 de savanți din Siberia asupra moleculelor de apă sfințită în comparație cu apa obișnuită.

„Au constatat că structura apei înainte de sfințire era destul de dezordonată”, a precizat Preasfinția Sa. În schimb, oamenii de știință, care nu erau credincioși, au descoperit apa sfințită „cu totul armonioasă și desăvârșită și chiar în formă de cruce”.

„Sunt formațiuni de cruci mai mici sau mai mari care formează la rândul lor cruci și mai mari și așa mai departe – o structură moleculară absolut armonioasă și desăvârșită. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, în mod primordial, Dumnezeu ce a creat frumos: bine foarte. Toate erau bune foarte, sau foarte bune, zice Cartea Facerii. Acest foarte bine s-a dezechilibrat odată cu căderea omului.”

Sfințenia iradiază în toată creația

Preasfinția Sa a reiterat rolul restaurator pentru creație al Înomenirii Mântuitorului Iisus Hristos.

„Echilibrul acesta pe care l-a adus Domnul Hristos, înnoirea aceasta pe care a adus-o prin faptul că Dumnezeu devine Om se prelungește și își întinde acest rost binefăcător, înnoitor, vindecător în toată creația. Asta se întâmplă prin pogorârea lui Dumnezeu în apele Iordanului”, a spus Episcopul Italiei.

„Agheasma în limba greacă înseamnă sfințenie”, a mai amintit ierarhul, menționând un alt fapt științific care îndeamnă la reflecție: procentul de apă de pe planeta Pământ este aproximativ același cu procentul de apă din organismul uman.

„Să beți sfințenia în toată vremea, pentru că ea este foarte folositoare. Pentru că, dacă noi avem apă în noi cât are și pământul, procentajul de apă care se află pe pământ se află și în noi, înseamnă că și sfințenia pe care o luăm prin apa sfințită reînnoiește, regenerează și apa din noi. Și nu numai apa, ci toată ființa noastră și sufletul nostru și mintea noastră și tot ceea ce suntem.”

Paraclisul Episcopal al Centrului Eparhial din Roma are hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

Foto credit: Episcopia Italiei