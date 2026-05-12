Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei a binecuvântat lucrările de restaurare ale unei biserici din Turda

Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei a binecuvântat duminică lucrările de restaurare ale Bisericii Parohiei „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Turda, județul Cluj.

Preasfinția Sa a subliniat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei Duminicii Samarinencei: „Întâi de toate trebuie să realizăm că întâlnirea cu Domnul Hristos, indiferent în ce stare de păcat ar petrece omul, întâlnirea cu Mântuitorul Hristos îl preschimbă pe om”.

Ierarhul a subliniat că Dumnezeu îl cheamă pe om la întoarcere și pocăință fără a-i forța libertatea: „Dumnezeu niciodată nu agresează. Dumnezeu, așa cum spune Psalmistul, așteaptă întoarcerea oamenilor și pocăința lor”.

Preasfinția Sa a amintit contextul întâlnirii dintre Mântuitorul și femeia samarineancă, evidențiind faptul că Hristos i-a învățat pe oameni „iubirea față de Dumnezeu cel adevărat și iubirea față de aproapele”.

Relațiile tensionate dintre iudei și samarineni, marcate de neîncredere și ostilitate religioasă, au fost depășite prin lucrarea Mântuitorului Hristos, Care „i-a învățat să se închine Dumnezeului celui adevărat”.

Distincții pentru slujire

Din partea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, părintele paroh Raul George Rațiu a primit Ordinul „Sfântul Pahomie de la Gledin”. Totodată, au fost oferite diplome și distincții ctitorilor și binefăcătorilor lăcașului de cult.

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările revărsate asupra bisericii noastre și nădăjduim ca și de aici înainte, cu ajutorul lui Dumnezeu și al celor care ne-au sprijinit, să putem face și mai multe”, a declarat părintele paroh pentru Trinitas TV.

Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei a binecuvântat la finalul Sfintei Liturghii o troiță din marmură amplasată în curtea bisericii.

Foto credit: Trinitas TV / mai, 11, 2026