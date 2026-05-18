Episcopul Melchisedec Ștefănescu a fost comemorat la Roman la 134 de ani de la trecerea la Domnul

Episcopul Melchisedec Ștefănescu a fost comemorat sâmbătă la Catedrala Arhiepiscopală din Roman la 134 de ani de când a trecut la Domnul.

Slujba a fost oficiată de Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului, împreună cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Manifestarea a marcat finalul celei de-a 26-a ediții a Zilelor „Episcop Melchisedec Ștefănescu” și a reunit stareți și starețe din eparhie, elevi ai Liceului Teologic „Episcop Melchisedec” din Roman, cadre didactice și credincioșii romașcani.

A marcat istoria timpului

„Astăzi se împlinesc 134 de ani de când Episcopul Melchisedec Ștefănescu al Romanului a pornit în călătoria sa către veșnicie. A continuat să slujească în Împărăția lui Dumnezeu după ce, aproape 70 de ani, a marcat istoria timpului acestuia efemer și a Eparhiei Romanului, unde a slujit ca ierarh în ultimii 12 ani din viață”, a spus Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

Ierarhul a evidențiat aportul pe care l-a adus Episcopul Melchisedec în domeniul educațional, cultural și administrativ.

„Seminarul de la Roman îi datorează înființarea și întreaga organizare, iar astăzi elevii, alături de profesori și de părintele director, au participat și au încununat slujirea și pomenirea la 134 de ani de la trecerea marelui ierarh la Domnul”.

„Lucrarea sa a rămas până în zilele noastre și rodește, iar acest lucru îl vedem prin fundația culturală și filantropică ce îi poartă numele, înființată prin binecuvântarea și implicarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim”, a subliniat Preasfinția Sa.

Episcopul Melchisedec Ștefănescu a păstorit la Roman în ultimii 12 ani de viață, trecând la cele veșnice în data de 16 mai 1892.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului