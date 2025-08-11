Episcopul Iustin despre ce se întâmplă la festivalurile muzicale: Hristos deranjează

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a comentat, duminică, despre ce se întâmplă la unele festivaluri muzicale care se desfășoară în România, afirmând că „Hristos deranjează” pe unii dintre participanții la aceste evenimente.

Într-un cuvânt rostit în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare, Episcopul Maramureșului a deplâns faptul că evenimente de acest tip recurg la înjosirea Sfintei Cruci și a Mântuitorului.

„Trebuie să ne îngrijorăm, să ne speriem, să ne cutremurăm: cum îngăduie Dumnezeu ca la festivalul de la Cluj să-și bată joc de Sfânta Cruce a lui Hristos, să o pună în toate pozițiile cu capul jos, să o ia în derâdere, să facă blasfemii? De ce nu fac aceste lucruri cu Buddha, cu Confucius, cu Mahomed? Doar cu Hristos, pentru că Hristos deranjează. Dar lui Hristos Îi este milă de ei… nu pe El Îl afectează, pe ei îi afectează”, a spus PS Iustin.

Episcopul Maramureșului și Sătmarului a mai adăugat că părinții sunt responsabili pentru situația în care sunt copiii.

„Vă lăsați copiii să meargă acolo și la festivalul acela de pe malul mării, înspăimântător și cu elemente demonice. Eu nu zic că e diavolesc, dar e cu elemente demonice. Că sunt și artiști care au o prezență frumoasă, dar sunt elemente demonice. Să-ți bați joc de cele sfinte, în sânul unui popor creștin, nu zic ortodox”.

„Pe lângă aceste spectacole, acolo sunt droguri, e alcool, e desfrâu. Se duc și copii minori, dar părinții sunt de vină, nu copiii”, a adăugat Preasfinția Sa.

Tinerii nu trebuie culpabilizați, ci ajutați

Biserica are datoria de a vorbi în societate despre aceste pericole.

„Noi ortodocșii suntem îngăduitori. Suntem așa, în chip de mamă. Da, până dă cu capul în gard, până-ți vine în sicriu. Noi, Biserica, trebuie să sancționăm lucrurile acestea. Biserica nu trebuie să-și piardă mesajul și glasul profetic”, consideră PS Iustin.

Episcopul Maramureșului și Sătmarului a spus că, pe vremuri, viața era mai curată, iar tinerii de astăzi trebuie ajutați, nu culpabilizați pentru ce se întâmplă în societate.

„Discoteca pe vremea mea și a dumneavoastră era ca un fel de „Crizantemă de Aur” de astăzi. Era un fel de festival de romanțe. Era curată viața. Era altfel. Pur și simplu, era o bucurie, un dans între tineri. Dar nu erau droguri și nu erau lucruri ca așa cum sunt azi. Deci, nu-i culpabilizăm pe tineri, dar să ne rugăm și să-i ajutăm. Să le arătăm iubire și îngrijorare”, a concluzionat Episcopul Iustin.

