Episcopul Iustin a apreciat numărul mare de copii care participă la slujbele din Parohia La Courneuve

Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului a slujit duminică în Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din La Courneuve, Paris. Ierarhul a apreciat numărul mare de copii care participă la slujbe și la activitățile comunității.

„Este impresionant cât de mulți copii sunt aici: 150 de copii participă la școala de duminică, ce are un nume foarte frumos, Regina Maria, condusă de doamna preoteasă Iulia”, a spus Preasfinția Sa la Trinitas TV.

Școala parohială nu este singurul loc unde copiii comunității se întâlnesc constant, aceștia vin împreună cu părinții lor la Sfânta Liturghie de duminică.

„Pe lângă copiii lui (n.r. preotul paroh), sunt 150 la școala de duminică și peste 200 de copii care frecventează în duminici și sărbători biserica și se împărtășesc. Este impresionant cum își păstrează ei toate valorile”, a apreciat Episcopul Iustin.

Preasfințitul Părinte Iustin a oferit părintelui paroh Mircea Filip Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul”, iar Consiliului Parohial Medalia „Justinian Arhiepiscopul”.

„Preasfinția Sa ne-a vizitat și ne-a adus binecuvântări arhierești. Mulțumim și pentru frumosul și bogatul cuvânt de învățătură acum, la începutul Postului Mare, cuvânt care ne îndeamnă la asceză, la rugăciune, la post, la nevoință, după cum spunea Preasfinția Sa: fiecare după puterea noastră”, a spus preotul Mircea Filip.

Episcopul Maramureșului și Sătmarului a vizitat comunitatea românească din Paris de mai multe ori, participând și la sfințirea lăcașului de cult în 2022.

