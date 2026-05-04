Episcopul Ignatie: Creștinul știe cu adevărat să se comporte și să se raporteze la om

„Creștinul știe cu adevărat să se comporte și să se raporteze la om, să-l respecte pe semenul său, să pună în valoare demnitatea umană”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Huși. Episcopul Ignatie a tâlcuit pericopa evanghelică a vindecării slăbănodului de la Vitezda, evidențiind suferința la care era supus paraliticul, dar și indiferența celor din jur.

„Sfântul Evanghelist Ioan ne descrie o imagine extrem de sumbră a ceea ce poate să devină omul sau umanitatea. Erau foarte mulți suferinzi, care așteptau mila lui Dumnezeu, nădăjduiau în aceasta, însă din păcate se comportau fără milă”.

„Noi credem și spunem că suferința este cea care ne mai flexibilizează, ne face un pic mai maleabili, mai deschiși în a înțelege suferința celorlalți pentru că suntem atenți la propria noastră suferință. Din acest pasaj evanghelic observăm că nu este tocmai așa. De multe ori, suferința ne poate transforma în persoane extrem de egoiste și chiar insuportabile”, a subliniat ierarhul.

Omul nu poate trăi fără Dumnezeu

Preasfinția Sa a arătat că dacă omul se desprinde de Dumnezeu, în fapt se desprinde de sine însuși.

„S-a dovedit pe parcursul istoriei umanității că ori de câte ori omul a dorit să fie om fără Dumnezeu, a sfârșit în degradare, în dezumanizare, a sfârșit în desconsiderare față de omul de lângă el. Și așa și-au găsit loc ideologiile lumii de astăzi, două dintre ele care au făcut ravagii și care au fost catastrofale pentru întreaga umanitate: fascismul și comunismul”.

„Ambele aveau în centrul lor preocuparea pentru om, dar fără Dumnezeu, fără a ține cont de demnitatea pe care noi am primit-o în calitate de fii ai lui Dumnezeu. Această demnitate decurge din faptul că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”, a adăugat Episcopul Ignatie.

Adevărata stabilitate în unirea cu Hristos

Preasfințitul Părinte Ignatie a semnalat și suferința omului contemporan și a oferit cea mai bună soluție la ea: „Noi căutăm această valoare în tendințele lumii de astăzi și nu o găsim, și trăim neliniștiți, neîmpăcați, dezintegrați sufletește”.

„Adevărata stabilitate și frumusețe poate fi dobândită în unirea cu Hristos”, a evidențiat ierarhul.

Episcopul Hușilor a subliniat că „Hristos, Dumnezeul-Om este modelul pentru noi oamenii, Cel care a venit să ne vindece de singurătatea pe care o provoacă păcatul, singurătate care atinge întreaga ființă umană, și nu numai sufletul”.

„Să fim sensibili la suferințele celor din jur, să avem capacitatea de a pune în prim planul vieții noastre nevoile celorlalți, suferințele lor, fără ca să le neglijăm pe ale noastre. Doar în felul acesta noi activăm iubirea în viața noastră și ne comportăm aidoma lui Hristos”, a îndemnat la final Preasfinția Sa.

Foto credit: Episcopia Hușilor