Episcopul Ignatie a primit Emblema de merit „Partener pentru apărare”

Episcopul Ignatie al Hușilor a primit Emblema de merit „Partener pentru apărare”, clasa a III-a, luni, în cadrul unui eveniment aniversar desfășurat la Huși.

Batalionul 202 Apărare CBRN (Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară) (Intervenție la Dezastre) „General Gheorghe Teleman” din Huși a împlinit 75 de ani de la înființare.

Emblema a fost înmânată de general-maior Gabriel-Constantin Turculeț, comandant al Diviziei 2 Infanterie Getica, în numele șefului Statului Major al Forțelor Terestre, general-locotenent Ciprian Marin.

De asemenea, Preasfinția Sa a primit și o plachetă aniversară din partea locotenentului-colonel Liviu Bobeică, comandantul unității militare din Huși.

Aniversarea Batalionului 202

Momentul aniversar a debutat cu slujba de Te Deum oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie în prezența mai multor cadre militare active, în rezervă sau retragere, a reprezentanților administrației publice județene și locale, reprezentanților instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

Episcopul Hușilor a evidențiat două calități de care dau dovadă militarii: lipsa de precipitare și răbdarea.

„Lipsa de precipitare, care este caracteristică oricărui militar, poate să aducă și foarte multă profunzime, luarea unor decizii importante care sunt determinante pentru viața unui oraș, a unei cetăți și pentru viața întregii noastre țări”.

„A doua coordonată pe care o regăsesc cu maximă pregnanță în viața oricărui militar este faptul că viața se desfășoară în cadrele unei discipline, ale unei rigurozități. Un soldat nu-și permite să fie superficial în niciun fel cum nici noi, de altfel, nu ar trebui să fim superficiali”.

La final, ierarhul a mulțumit organizatorilor pentru invitație și le-a adresat militarilor urări de bine cu ocazia aniversării.

Batalionul 202 Apărare CBRN

Batalionul 202 Apărare CBRN (Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară) (Intervenție la dezastre) „General Gheorghe Teleman” de la Huși a luat ființă în data de 20 octombrie 1950 în localitatea Făgăraș, iar începând cu anul 1956 este dislocat în cazarma actuală din municipiul Huși.

Unitatea este parte a Diviziei 2 Infanterie Getica și este pregătită să asigure sprijinul pe linie de apărare CBRN pentru eșalonul superior și unitățile subordonate, cu scopul de a menține libertatea de acțiune și eficacitatea operațională a acestora.

Foto credit: Episcopia Hușilor