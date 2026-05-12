Episcopul Ignatie a resfințit o biserică veche de 110 ani din județul Vaslui

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a resfințit duminică Biserica „Sfinții Voievozi” din Parohia Novaci, județul Vaslui, după ample lucrări de restaurare desfășurate la lăcașul de cult cu o vechime de peste 110 ani.

Episcopul Hușilor a oficiat Sfânta Liturghie, în cadrul căreia a hirotonit un diacon. Preasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică din Duminica a cincea după Paști și a avertizat cu privire la degradarea dialogului dintre oameni.

„Este o constatare unanim acceptată faptul că asistăm la o depreciere a conținutului discursului public. Ne dăm seama cu toții că dialogul dintre oameni, indiferent la ce nivel este, nu mai are o constituție ziditoare. Din păcate, ne este mult mai ușor să proferăm invective sau să dăm dovadă de mediocritate și superficialitate”.

„Dialogul nu înseamnă umplerea spațiului cu ceea ce este neziditor, cu ceea ce este depreciativ, mediocru și superficial sau convențional. Dialogul ar trebui să fie acea hrană care întreține două suflete, două inimi care-și vorbesc una celeilalte”, a subliniat ierarhul.

Hristos Se adresează în mod discret

Referindu-se la întâlnirea dintre Hristos și femeia samarineancă, Episcopul Ignatie a explicat delicatețea cu care Mântuitorul Se apropie de om.

„Hristos S-a comportat exemplar, așa cum numai Dumnezeu se raportează față de noi, chiar și atunci când dăm dovadă de micime sufletească sau de îngustime a minții. Nu intră în logica de a se impune, de a dovedi ceva, ci se adresează în mod discret inimii și minții”.

Episcopul Ignatie a atras atenția că frumusețea sau urâțenia sufletească a unui om se reflectă în cuvintele sale: „Un om frumos, delicat, de o aristocrație a spiritului aparte, va împărtăși întotdeauna cuvinte delicate, foarte frumoase”.

Dialog, nu monolog

În încheiere, Preasfințitul Părinte Ignatie i-a îndemnat pe credincioși să urmeze modelul de delicatețe și ascultare oferit de Hristos.

„Hristos este Logosul, adică Cel care știe cel mai bine cum să ne împărtășească cuvântul care să devină dialog adevărat pentru noi; nu monolog, nu dorință de a ne impune, de a fi totalitari față de cei de lângă noi”.

La finalul slujbei, ierarhul a oferit distincții de vrednicie credincioșilor implicați în restaurarea și înfrumusețarea lăcașului de cult, iar părintele paroh Ștefan Cerlingă, referent la Sectorul administrativ al Episcopiei Hușilor, și părintele Costel Carcalete au fost hirotesiți iconomi stavrofori.

