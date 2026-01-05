Episcopul Hușilor despre Taina Spovedaniei: Un antrenament extraordinar pentru suflet ca să devină curat

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a subliniat duminică importanța Tainei Spovedaniei în viața creștinului, arătând că aceasta este „un antrenament extraordinar pentru suflet ca să devină frumos, curat”.

Episcopul Hușilor a explicat că Spovedania este, înainte de toate, un act de sinceritate radicală, o confruntare cu propria stare interioară.

„Taina Spovedaniei este în primul rând întâlnirea cu tine însuți; cum ești tu, exact în forma în care ești, fără să pari ceea ce nu ești”.

Preasfinția Sa a arătat că mulți oameni fug de această Taină tocmai din teama de a se vedea așa cum sunt, însă fără ea omul rămâne apăsat de povara păcatului: „Dacă nu ar exista Taina Spovedaniei, oamenii ar înnebuni, pentru că nu ar putea duce povara a ceea ce înseamnă săvârșirea unui păcat”.

Citându-l pe Sfântul Ioan Scărarul, episcopul a amintit că pocăința nu este o simplă mustrare de conștiință, ci o adevărată renaștere duhovnicească: „Pocăința este împrospătarea Botezului, este învoiala cu Dumnezeu pentru a doua viață”.

Nașterea omului nou în Hristos

Preasfințitul Părinte Ignatie a vorbit despre Taina Sfântului Botez, explicând efectele acesteia asupra vieții celui botezat:

„Prin Taina Sfântului Botez primim lumină, primim iertarea păcatelor, devenim oameni noi în Hristos. Suntem altoiți de către Hristos și în Hristos”.

Pentru a face mai accesibilă această realitate duhovnicească, Preasfinția Sa a folosit o comparație inspirată din lumea tehnologiei moderne: „În viața duhovnicească, prin Taina Sfântului Botez, ni se schimbă sistemul de operare”.

Șansă de restaurare

Deși pruncii nu au păcate personale, Preasfințitul Părinte Ignatie a explicat că prin Botez este curățată întreaga moștenire spirituală, iar omul primește puterea de a iubi și de a trăi în lumină. Această stare de curăție, a arătat ierarhul, este însă greu de păstrat fără pocăință.

„Nu reușim să păstrăm această stare de puritate pe care o primim prin Taina Sfântului Botez, de aceea Biserica ne oferă Taina Pocăinței ca șansă de restaurare”.

Episcopul Hușilor a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana” din municipiul Vaslui.

Foto credit: Episcopia Hușilor