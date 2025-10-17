Episcopul Hușilor: Să dăm dovadă de credibilitate, de cinste și să fim oameni ai credinței

„Să dăm dovadă, fiecare dintre noi, cei ce ne aflăm în oastea lui Hristos, de credibilitate, de cinste, și mai ales să fim oameni ai credinței”, a îndemnat joi PS Ignatie la Capela Batalionului 202 Apărare C.B.R.N. „General Gheorghe Teleman” din municipiul Huși.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătorii Sfântului Mucenic Longhin Sutașul. Ierarhul a sfințit noua catapeteasmă și pictura lăcașului de cult.

La slujbă au participat militari în activitate și în rezervă, alături de locotenent-colonelul Liviu Constantin Bobeică, comandantul garnizoanei Huși.

Model de credință și integritate morală

Episcopul Hușilor a vorbit despre profilul spiritual al Sfântului Longhin Sutașul, pomenit în data de 16 octombrie, subliniind că nu s-a lăsat corupt și a mărturisit cu tărie adevărul Învierii lui Hristos.

„În biografia spirituală a Sfântului Longhin Sutașul, ni se spune că a fost determinat și, într-un fel, forțat prin primirea unei sume de bani, ca să spună o minciună despre Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în sensul că Acesta nu ar fi înviat, ci că ar fi fost furat de către ucenicii Săi”.

„Sfântul Longhin Sutașul nu a căzut în această capcană — am spune noi, în termeni moderni, a corupției — adică nu s-a lăsat corupt de cei ce au vrut să manipuleze adevărul Învierii”, a explicat ierarhul.

Preasfinția Sa a amintit și momentul mărturisirii de la picioarele Mântuitorului, când Sfântul Longhin a spus: „Cu adevărat Acest om pe care-L vedem noi răstignit este Fiul lui Dumnezeu”.

„Sfântul Longhin a fost atât de impresionat și convins că Cel care este răstignit nu poate fi un om obișnuit, încât, spre stupoarea celor din jur și cu un curaj extraordinar, caracteristic oricărui soldat, a spus că Cel de pe Cruce nu poate fi un simplu om”.

„Această simțire a dumnezeirii lui Iisus Hristos l-a determinat să facă una dintre cele mai frumoase mărturisiri de credință”, a arătat Preasfinția Sa.

Credința – întâlnire vie cu Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Ignatie a arătat că trăirea autentică nu trebuie înțeleasă într-un mod formal, ci asumată cu angajament și curaj, asemenea unui ostaș. Ea înseamnă „căutarea întâlnirii lui Dumnezeu, sesizarea prezenței Sale”.

Episcopul Hușilor a îndemnat credincioșii „să caute, atunci când vin la biserică, prezența lui Dumnezeu, să se decupleze de grijile care le fură liniștea interioară și să se așeze în starea de bucurie și lumină sufletească”, acesta fiind „rostul rugăciunilor pe care noi le săvârșim în Biserică”.

Foto credit: Episcopia Hușilor