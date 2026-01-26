Episcopul Hușilor: Oricine, indiferent cât de păcătos ar fi, poate fi restaurat prin pocăință

„Oricine, indiferent cât de păcătos ar fi, poate fi restaurat prin pocăință”, a subliniat duminică Episcopul Ignatie al Hușilor, evidențiind că Dumnezeu nu refuză niciodată șansa schimbării celui care își asumă sincer întoarcerea la o viață trăită în adevăr și responsabilitate.

Episcopul Ignatie a slujit în Parohia Ivești I din județul Vaslui, alături de un sobor de preoți și diaconi. Preasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică a întâlnirii Mântuitorului cu Zaheu vameșul și a atras atenția asupra unei mentalități greșite care s-a instalat adesea în rândul credincioșilor.

„Din nefericire, s-a instaurat în mentalul colectiv al multor credincioși convingerea că un om păcătos, afundat în neputințe, nu mai are dreptul la pocăință”.

„Ne este mult mai simplu să punem o etichetă, să stigmatizăm pe cineva sau să-l reducem, într-un mod nedemn, doar la păcatele și neputințele pe care le are”.

Repararea nedreptăților

Preasfințitul Părinte Ignatie a explicat că pocăința nu înseamnă doar regret interior, ci presupune o schimbare profundă, concretă, care include și repararea nedreptăților făcute semenilor.

„De multe ori ne schimbăm viața, ne convertim, renunțăm la păcate, însă nu mai suntem preocupați de a repara daunele morale, de a vindeca rănile pe care le-am pricinuit din cauza micimii noastre sufletești”.

„Zaheu este un exemplu de pocăință înțeleasă nu doar ca regret, ci ca bucurie și restaurare a firii sale. Pe el îl interesa să repare nedreptățile pe care le-a făcut celor din jur”, a subliniat Preasfinția Sa.

Omul se poate îndrepta

Episcopul Hușilor a criticat tendința societății de a judeca omul exclusiv prin prisma trecutului său, fără a ține cont de lucrarea harului.

„Duhul lumii de astăzi ne inoculează mentalitatea greșită că omul trebuie etichetat doar în funcție de păcatele lui și nu de o eventuală pocăință și schimbare a lui.”

„Dumnezeu este Cel care nădăjduiește întotdeauna și crede în om că se poate îndrepta. El nu reduce omul la păcatele sale, ci Se bucură când cineva își schimbă viața în mod fundamental”, a conchis ierarhul.

Centru pentru tineri

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Ignatie a binecuvântat lucrările realizate la Centrul de zi pentru tineret din cadrul Parohiei Ivești I, coordonate de părintele Daniel Dănăilă.

Așezământul, pus sub ocrotirea Sfântului Ioan Valahul, reunește aproximativ 50 de copii și este destinat desfășurării de activități catehetice, educative și formative, precum ateliere biblice, activități de pictură și inițiere în robotică.

„Prin această lucrare, parohia își extinde misiunea pastorală în rândul tinerilor, oferindu-le un spațiu organizat, sigur și bine rânduit, în care copiii pot crește frumos, în spiritul valorilor creștine și al responsabilității față de comunitate”, a transmis parohia.

