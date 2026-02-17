Să-L vedem pe Hristos în semenul de lângă noi, a subliniat Episcopul Hușilor

„Să-L vedem pe Hristos în semenul de lângă noi”, a fost mesajul principal al predicii rostită de Episcopul Ignatie al Hușilor în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți.

Preasfinția Sa a slujit la Biserica „Sfântul Andrei” din municipiul Bârlad, unde a evidențiat criteriul după care Judecata de Apoi se va împlini, afirmând că acesta ar trebui să devină programul de viață al unui creștin.

„Să ne comportăm la măsura a ceea ce ar trebui să simțim și să vedem în cel de lângă noi, chipul lui Hristos. Acesta este criteriul după care Dumnezeu ne va judeca în momentul în care ne vom înfățișa la acel moment care ne va părea ca fiind extrem de clar în ceea ce privește modul în care ne-am trăit viața pe acest pământ”.

„În fața acestui moment al adevărului și al dreptății, când Domnul ne va judeca pe fiecare, criteriul va fi iubirea. Dar nu iubirea abstractă, ci iubirea care ia forma unei simțiri concrete că în cel de lângă noi este Hristos, că în adâncul vieții de lângă noi este chipul lui Hristos”.

Mare simț al responsabilității

Despre ajutorul oferit celui de lângă noi, Preasfințitul Părinte Ignatie a spus că atunci „când Îl vedem pe Hristos în cel de lângă noi, se trezește un mare simț al responsabilității, o mare conștientizare a unei răspunderi că nu ne putem comporta oricum cu acesta”.

„Dacă îl vom vedea deznădăjduit, însetat după sensul vieții, dacă îl vom vedea ca unul care își dorește să devină liber, să se descătușeze de patimile care-l chinuie, vom veni în ajutorul lui și-l vom înțelege”, a adăugat Preasfinția Sa.

Episcopul Ignatie a evidențiat rolul postului ținut atât alimentar, dar mai ales duhovnicesc: „Rostul postului care vine peste o săptămână, tocmai în acest punct rezidă, în efortul omului – nu numai o formă de abstinență alimentară, de a renunța la un tip de alimente – de a înțelege că în noi este Hristos, iar în cel de lângă noi e același Hristos”.

„Fără postire, fără spovedanie, fără Liturghie nu vom putea ajunge în punctul acesta, adică să-L vedem pe Hristos”, a avertizat Preasfinția Sa.

Importanța participării liturgice

Episcopul Hușilor a subliniat și importanța participării liturgice active în cunoașterea lui Dumnezeu și în cultivarea virtuților.

„În Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, noi Îl cunoaștem pe Hristos împărtășindu-ne cu Trupul și Sângele Lui. Postind, reușim să ne pregătim simțirile noastre pentru a ne bucura de prezența lui Hristos în inima noastră. Rugându-ne așa cum se cuvine, vom ajunge să ne desfătăm de harul lui Dumnezeu care este în inima noastră”.

„Dacă suntem cinstiți și sinceri, ne-am da răspuns la întrebarea: L-am văzut noi pe Hristos în semenul nostru? Și fiecare ne vom da răspunsul. Dacă este nu atunci rugăciunea, postirea noastră și participarea la Liturghie nu ne-au îndreptat înspre această finalitate. Și nu am înțeles că acestea sunt baza, punctul din care noi plecăm înspre a simți că în celălalt este Hristos”, a concluzionat Episcopul Ignatie.

Foto credit: Episcopia Hușilor