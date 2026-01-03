Creștinii sunt chemați la tăierea împrejur a inimii, a subliniat Episcopul Devei și Hunedoarei

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a subliniat, în prima zi a Anului Nou, semnificația duhovnicească a praznicului Tăierii împrejur după trup a Domnului.

Episcopul Devei și Hunedoarei a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în Biserica „Nașterea Maicii Domnului și Sfinții Martiri Brâncoveni” din Deva. Răspunsurile liturgice au fost oferite de un grup de monahii și surori de la Schitul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” – Poiana Muierii din Petrila, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Nestor a arătat că tăierea împrejur și punerea numelui Pruncului Iisus, la opt zile de la Naștere, prefigurează Taina Sfântului Botez și chemarea creștinilor la o viață nouă în Hristos.

Totodată, Episcopul Nestor i-a îndemnat pe cei prezenți să privească spre modelul de viață și de slujire al Sfântului Vasile cel Mare, amintind că din familia marelui ierarh al Cezareei Capadociei șase membri sunt cinstiți ca sfinți ai Bisericii. Preasfinția Sa le-a urat tuturor credincioșilor un An Nou binecuvântat, cu sănătate, pace și sporire duhovnicească.

Spital pentru suflete

În aceeași zi de praznic, Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva.

Preasfinția Sa a vorbit despre Biserică drept „spital pentru suflete”, locul unde oamenii vin cu poverile și rănile lor sufletești pentru a primi tămăduire, iertare și ajutor de la Dumnezeu.

Episcopul-vicar i-a îndemnat pe credincioși ca la început de an să pună un început bun vieții lor duhovnicești, ferindu-se de judecarea aproapelui și de vorbirea de rău, pentru a păstra pacea, unitatea comunității și a lucra împreună, cler și credincioși, la zidirea și întărirea Bisericii.

Foto credit: Episcopia Devei și Hunedoarei