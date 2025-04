Episcopul de Bălți și cel al Basarabiei de Sud transmit mesaje de susținere pentru Colecta „Masa Bucuriei”

Episcopul Antonie de Bălți și Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud sunt cele mai recente voci care s-au alăturat campaniei online de promovare a Colectei naționale de produse alimentare „Masa Bucuriei”, desfășurată în Republica Moldova de Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei și Banca de Alimente Moldova.

Campania se desfășoară pe pagina de Facebook a Misiunii Sociale Diaconia, prin scurte mesaje video oferite de tineri influenceri, actori sau profesioniști din diverse domenii de activitate.

Mesajul PS Antonie

„Suntem în ajunul Sfintelor Sărbători de Paști și Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei, prin campania Masa Bucuriei, ne amintește să fim buni și darnici”, transmite Preasfințitul Părinte Antonie.

„A fi bun este o stare firească a sufletului omului, este o stare care ne aseamănă cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este bun și ne dăruiește zilnic darurile Sale. Cel mai mare dar pe care ni-l dă este viața”, adaugă ierarhul.

„Suntem îndemnați în această perioadă și în această zi de 12 aprilie să întindem mâna celui mai trist decât noi, celui care trece prin încercări. Să fim buni și darnici, să fim creștini adevărați”, încheie Episcopul de Bălți.

Preasfințitul Părinte Antonie a participat la toate campaniile „Masa Bucuriei” desfășurate în Episcopia de Bălți.

Mesajul PS Veniamin

„Postul Mare ne dă ocazia ca și anul acesta să ne implicăm, împreună cu Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei, în campania Masa Bucuriei, care colectează alimente pentru persoanele defavorizate”, transmite și Preasfințitul Părinte Veniamin.

„Ne bucurăm foarte mult că, iată, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a ajuns la cea de-a 16-a campanie și că credincioșii noștri, oamenii cu inimă bună, sunt sensibili la nevoile fraților lor și de fiecare dată își arată cu mărinimie dragostea, împlinind porunca Domnului de a sprijini pe cel aflat în nevoie.”

„Îndemnăm pe toți cei care iubesc Biserica, pe cei care își iubesc semenii, să-și arate mărinimia și dragostea față de semenii aflați în nevoie și să fim cu toții generoși, pentru că Dumnezeu este bun și milostiv cu noi”, încheie Episcopul Basarabiei de Sud.

Despre colecta pentru „Masa Bucuriei”

În fiecare an, campania „Masa Bucuriei” culminează cu o colectă națională de produse alimentare, care se desfășoară cu câteva zile înainte de Paști. În acest an, colecta are loc în 12 aprilie, în sâmbăta Floriilor, la Chișinău și în alte 25 de localități basarabene.

În 2024, peste 1000 de voluntari au contribuit la colectarea a 57.811 kg de alimente – cifră record. Produsele au provenit din 103 magazine din Republica Moldova. Din aceste alimente, numai la Cantina Socială Mobilă „Aproape de Aproapele” au fost oferite, pe parcursul anului trecut, peste 35.000 de mese calde celor aflați în nevoie.

Donează cu cardul, prin MIA sau PayPal, pentru orice proiect al Misiunii Sociale Diaconia: click aici.

Foto credit: Facebook / Misiunea Socială Diaconia