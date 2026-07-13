Oameni destoinici, care iubesc Biserica: Episcopul Caransebeșului a binecuvântat lucrările de la o parohie ucraineană

Episcopul Lucian al Caransebeșului a binecuvântat duminică lucrările de înnoire realizate la parohia ucraineană Zorile din județul Caraș-Severin. „Sunt oameni destoinici, oameni care iubesc Biserica și trebuie să trăim pe mai departe în dragoste și frățietate”, a spus ierarhul despre membrii comunității.

„Nu mai sunt foarte mulți credincioși aici, dar în fiecare duminică și sărbătoare biserica este plină. Sunt credincioși activi, care într-adevăr pun în practică învățătura Mântuitorului Iisus Hristos și învățătura Bisericii. Le dorim tuturor multă sănătate, putere, întru toate bună sporire și Îl rugăm pe Domnul să le ajute acestor credincioși să păstreze pe mai departe candela credinței și a rugăciunii aprinsă în această biserică, în acest sat”, a subliniat Preasfințitul Părinte Lucian.

„Este foarte important să avem grijă unii de alții, să ne îngrijim și de frații noștri ortodocși ucraineni. Avem în jurisdicția Episcopiei Caransebeșului trei parohii ucrainene – aici, la Zorile, la Copăcele și la Sălbăgelul Nou – și întotdeauna suntem apropiați de acești buni credincioși ucraineni, pentru că și ei țin foarte mult la Episcopia noastră a Caransebeșului și la preoții rânduiți de către noi.”

Daruri și distincții

La eveniment au participat autorități locale, credincioși din parohie, copii și tineri îmbrăcați în port popular ucrainean.

Pentru misiunea pe care o desfășoară în parohie, părintele Petru Danci a fost hirotesit iconom și a primit în dar o cruce de binecuvântare, iar ctitorii și binefăcătorii au primit diplome de recunoștință.

De asemenea, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine, două familii credincioase din comunitate au primit din partea ierarhului diplome și daruri.

Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

Despre biserică și parohie

Comunitatea are hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și a cinstit duminică ziua de pomenire a Sf. Ap. Petru și Pavel conform calendarului nerevizuit.

Biserica din Parohia Zorile a fost construită între anii 1928 și 1929 în formă de corabie, din piatră și cărămidă, fiind acoperită cu tablă. Între anii 1980 și 1981, biserica a fost pictată în frescă de pictorul Grigorie Ioan Popescu și soția sa, Maria, și a fost montat iconostasul din lemn de stejar confecționat în atelierele Patriarhiei Române.

Lucrările recente de renovare au vizat montarea de încălzire prin pardoseală și pardosirea cu gresie la interior, rezidirea și placarea cu marmură a Sfintei Mese, precum și restaurarea picturii.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului