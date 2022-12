Episcopul Canadei a vizitat parohia din Calgary. Comunitatea a inaugurat un nou spațiu de cult

Preasfințitul Părinte Ioan Casian a vizitat parohia din Calgary, Canada în perioada 2-5 decembrie. Cu acest prilej, comunitatea a inaugurat un nou spațiu de slujire.

Părintele episcop a vizitat sâmbătă noul spațiu și a discutat cu reprezentanții comunității despre planul de amenajare a acestuia ca biserică.

Ziua de sâmbătă s-a încheiat cu slujba Vecerniei, oficiată de ierarhul Canadei. I-au fost alături Părintele George Bâzgan, vicar-administrativ eparhial, Părintele Mircea Panciuk, Protopopul Canadei de Vest, Părintele Paroh Vasile Moisi și alți clerici români.

„Prin Sf. Ap. Andrei creștinismul nostru românesc este legat de universalitatea mesajului mântuirii în Hristos a comunității apostolice, a primei Biserici. Faptul că Sf. Ap. Andrei, spune tradiția, a petrecut un timp predicând Evanghelia pe teritoriul Sciției Mici, adică în Dobrogea, dă creștinismului nostru românesc autoritate apostolică directă și o profunzime istorică considerabilă”, a spus Preasfințitul Părinte Ioan Casian.

„În același timp, faptul că îl sărbătorim în aceeași zi pe marele mitropolit al Ardealului din sec. al XIX-lea, Sf. Ier. Andrei Șaguna, luptător pentru drepturile instituțional-religioase și social–culturale ale românilor transilvăneni, dă creștinismului nostru și o specificitate locală.”

„Biserica a fost și este implicată nu numai religios, dar și instituțional, social și uman în viața credincioșilor”, a adăugat ierarhul. „Este o latură care îi oferă experienței creștin ortodoxe românești un aspect practic vizibil și o sensibilitate marcată de dinamism social structurat și fundamentat spiritual pe valorile evanghelice.”

„Acest lucru este important să-l reținem deoarece trăim într-o societate în care avem nevoie de această vizibilitate și «eficiență socială». Aspectul acesta oferă vieții noastre bisericești mai multă consistență și autoritate socială și umană.”

Duminică, Episcopul Canadei a oficiat prima Liturghie Arhierească în noul lăcaș de cult și a explicat evanghelia despre vindecarea femeii gârbove.

„Sf. Nicolae Velimirovici spune că femeia gârbovă este chipul cugetelor gârbove care îndepărtează de Hristos”, a explicat ierarhul. „Mântuitorul Iisus Hristos, prin vindecare, o cheamă la Sine, ca s-o îndrepteze, s-o lumineze și s-o bucure.”

„Această perioadă este o perioadă de asceză sufletească și trupească în care creștinul încearcă să renunțe la lucrurile materiale și să pună accentul pe redobândirea verticalități vieții prin credință și faptă”, a adăugat episcopul.

„Postul ne pregătește, simplificându-ne viața și îndepărtându-ne progresiv de preocupările periferice vieții duhovnicești. El ne îndreaptă din ce în ce mai mult atenția asupra evenimentului spre care ne pășim, care a schimbat în totalitate viața noastră – Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos din Fecioara Maria.”

De asemenea, Preasfinția Sa i-a felicitat pe Părintele Paroh Vasile Moisi, Consiliului parohial și pe membrii bisericii pentru noul spațiu de cult.

„Vă felicităm și vă încurajăm să mergeți mai departe. Acest proiect care este în dezvoltare trebuie privit ca chip al proiectului comunității spirituale, duhovnicești a bisericii. Locașul de cult pe care doriți să-l amenajați ca biserică este imaginea bisericii duhovnicești din sufletele credincioșilor pe care nu trebuie să o pierdem din vedere. Aceasta este cea mai importantă.”

Pr. Paroh Vasile Moisi a mulțumit tuturor invitaților din rândul clerului și credincioșilor participanți care prin prezența lor au transformat hramul parohiei Sf. Ap. Andrei într-o adevărată sărbătoare a comuniunii inter-parohiale între membrii mai multor comunități din vestul Canadei.

Programul hramului s-a încheiat cu o agapă și cu un concert de muzică tradițională românească și de colinde de Crăciun.

Noul lăcaș de cult al românilor din zona orașului Calgary a fost achiziționat în timpul pandemiei.

