Episcopul Benedict: Este esențial să căutăm nu slavă de la oameni, ci de la Dumnezeu

„Este esențial să căutăm nu slavă de la oameni, ci slavă de la Dumnezeu”, a subliniat Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, în Duminica a patra după Paști, în Parohia Ortelec II din Zalău.

Ierarhul a tâlcuit pericopa evanghelică a vindecării slăbănogului de la Vitezda, arătând că textul scoate în evidență trei atitudini prin care omul se raportează la lucrarea lui Dumnezeu: „Nu de puține ori și noi contestăm cu lucruri minore o realizare, o bucurie, o minune pe care altcineva decât noi o trăiește și a cărei autori nu suntem noi”.

„Ne bucurăm mai ales atunci când noi putem să realizăm ceva. Dar când altcineva este autorul unui bine, nu ne este simplu să participăm la bucuria aceluia”, a adăugat Episcopul Benedict.

Preasfinția Sa a evidențiat exemplul lui Hristos, care nu a căutat recunoașterea pentru minunea săvârșită: „După ce a făcut această minune, se retrage în mulțime, pleacă, se ascunde”.

„Învățăm un lucru foarte important: când se săvârșește o lucrare importantă, când se întâmplă o minune, nu neapărat autorul este cel mai important, ci minunea în sine”, a subliniat ierarhul.

Ajutorul cere schimbarea concretă a vieții

Episcopul Sălajului a arătat că orice ajutor primit de la Dumnezeu cere o schimbare concretă a vieții: „Când Domnul face o minune cu noi, Îi promitem Domnului foarte multe — și după ce trece acel moment, ne reîntoarcem la viața noastră obișnuită, uitând promisiunea pe care am făcut-o”.

Ierarhul a evidențiat și importanța revenirii în Biserică după primirea unui ajutor sau a unei vindecări: „Minunea cea mare în viața lui s-a întâmplat în templu, când Domnul i S-a arătat și i-a spus: Să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ție și mai rău”.

„Suntem și noi chemați să dăm mărturie într-un mod foarte firesc despre felul minunat în care Dumnezeu lucrează în viața noastră”, a îndemnat la final Preasfinția Sa.

Recunoștință pentru slujirea Bisericii

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Benedict l-a hirotonit întru diacon pe teologul Ionuț-Ovidiu Gordan.

Totodată, părintele paroh Călin-Ioan Blaga a fost hirotesit iconom, iar părintele Doru-Vasile Gârboan a primit o diplomă de apreciere. De asemenea, primarul municipiului Zalău a fost distins cu Gramata episcopală pentru ctitori.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Benedict a binecuvântat noul lumânărar din curtea bisericii și noua capelă mortuară, construită cu sprijinul Primăriei Municipiului Zalău, care va deservi comunitățile din cartierul Ortelec.

