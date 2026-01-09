Episcopul de Bălți a subliniat importanța păstrării tradițiilor strămoșești de Crăciun

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a subliniat miercuri, de sărbătoarea Crăciunului conform calendarului nerevizuit, importanța păstrării tradițiilor strămoșești.

Episcopul de Bălți a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Chirilovca, raionul Florești. În cadrul sărbătorii, diaconul Anatolie Graur a fost hirotesit arhidiacon.

Preasfințitul Părinte Antonie i-a felicitat pe credincioșii cu prilejul marelui praznic și i-a îndemnat să mediteze la sensul profund al Crăciunului, arătând că Nașterea Domnului descoperă dragostea lui Dumnezeu pentru om și chemarea fiecăruia de a o mărturisi prin fapte.

Preasfinția Sa a înălțat rugăciuni pentru pace, îndeosebi pentru încetarea războiului din Ucraina, îndemnându-i pe cei prezenți să înmulțească rugăciunea pentru pacea în lume.

Mănăstirea Chirilovca

Piatra de temelie a bisericii din Chirilovca a fost pusă în perioada interbelică, după spusele localnicilor, în anul 1925.

Până în anul 1940, anul ocupației sovietice, s-a construit până la centura de sus a lăcașului de cult. Din actele păstrate ale epocii, un sprijin semnificativ pentru biserica din Chirilovca l-a oferit Episcopul Visarion Puiu, primul ierarh care a păstorit la Bălți. În timpul ocupației sovietice construcția bisericii a fost sistată și a fost lăsată în paragină.

Prima Sfântă Liturghie a fost oficiată în noaptea de Paști, 2 mai 2021.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți