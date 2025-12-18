Episcopul Australiei și Noii Zeelande îndeamnă la pace și dialog interreligios după tragedia de la Sydney

Episcopul Mihail al Australiei și Noii Zeelande a transmis un mesaj de solidaritate și rugăciune după tragedia de la Bondi Beach, Sydney, îndemnând la pace, respect reciproc și dialog interreligios în societatea australiană.

În mesajul transmis după atacul armat care s-a soldat cu 15 morți și peste 20 de răniți, Preasfinția Sa a arătat că astfel de acte de violență „contravin valorilor fundamentale ale demnității umane și încalcă darul sacru al vieții, care vine de la Dumnezeu”, exprimându-și profunda durere față de pierderea de vieți omenești și față de suferința celor răniți.

Episcopul Mihail înalță rugăciuni pentru odihna sufletelor celor uciși și pentru vindecarea grabnică a persoanelor rănite, cerând totodată mângâiere pentru familiile îndoliate și pentru toți cei afectați de acest eveniment tragic.

Membrii Consiliului Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande și-au exprimat „profunda tristețe, compasiune și solidaritate” față de comunitatea evreiască îndurerată în urma atacului, subliniind necesitatea unei reacții comune de respingere a urii și extremismului.

Episcopia se alătură tuturor celor care lucrează pentru „apărarea coeziunii sociale, siguranța publică și binele comun în comunitatea multiculturală australiană”.

Tragedia a avut loc duminică pe o plajă a celui mai mare oraș australian, unde doi bărbați înarmați au deschis focul în timpul desfășurării unei sărbători evreiești la care participau peste o mie de persoane. Este cel mai grav atac armat din Australia din ultimele decenii.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu