Episcopul Antonie a slujit la Iași: Sfinții ne arată ce să facem pentru a moșteni viața veșnică

Episcopul Antonie de Bălți a slujit marți la Biserica „Sf. Haralambie” din Iași, cu ocazia sărbătorii hramului. Ierarhul a subliniat că sfinții sunt modele care arată cum se poate moșteni viața veșnică.

Împreună cu Preasfinția Sa au slujit clerici din Iași, dar și străini, veniți din mai multe țări, pentru a participa la sărbătoarea parohiei.

„Sfinții au fost și ei oameni asemenea nouă; s-au luptat cu patimile, așa cum ne luptăm și noi, însă au fost oameni care, pe drumul vieții lor, au înțeles că timpul ce ne este dat este rânduit pentru a ne pregăti pentru viața veșnică”, a explicat Episcopul Antonie.

Ierarhul a precizat că sfinții sunt cei care au conștientizat că timpul petrecut pe pământ este o perioadă de pregătire pentru viața veșnică.

„Sfinții ne arată că omul poate înainta duhovnicește, poate crește și poate ajunge la demnitatea sfințeniei. De aceea, așa cum au mărturisit și Părinții Bisericii, ei se află pe o treaptă duhovnicească superioară și sunt aproape de Dumnezeu”.

Oaspeți de pe două continente

Părintele paroh Radu Brînză a evidențiat că hramul comunității a adus împreună preoți și credincioși de pe două continente.

„Alături de noi, cei de o parte și de alta a Prutului, l-am avut și pe părintele Stephen, din California, SUA, care este deja unul de-al nostru. De asemenea, am avut bucuria de a avea creștini veniți cu mult drag din Suedia, însoțiți de părintele Andrei”.

Parohul comunității a amintit: „Părintele Andrei este înfrățit cu parohia noastră și, de câțiva ani, colaborăm foarte frumos, rămânând, în urma eforturilor comune, roade de care oamenii se bucură. Cu această ocazie și îndemnați de frumusețea acestei colaborări, ne-am înfrățit și cu Parohia Grinăuți din Episcopia de Bălți, unde părintele Constantin Turtureanu slujește ca preot paroh”.

Biserica „Sf. Haralambie”

Biserica „Sfântul Haralambie” este așezată într-o zonă din Iași cu o bogată semnificație culturală. În apropierea acesteia se află casele memoriale Mihail Codreanu, George Topârceanu, Petru Poni, Mihail Kogălniceanu și Vasile Conta.

Pe raza parohiei se află și primul muzeu al literaturii române, Bojdeuca Ion Creangă. De asemenea, poetul Mihai Ursachi a locuit în parohie, casa memorială fiind deschisă publicului.

Lăcașul de cult a fost sfințit în anul 1804. În anul 1925, biserica a fost picată în interior de către preotul Vasile Damian. În 1935, la o sută de ani de la moartea ctitorului Gheorghe Leondarie, mormântul acestuia a fost așezat în biserică.

După cutremurul din 1977, biserica a fost refăcută, turlele fiind reconstruite, iar pictura restaurată. Tot în această perioadă, prin strădania preoților Dimitrie Isopescu, paroh până în anul 1999, și Constantin Căliman, biserica a primit de la Mănăstirea Miclăușeni, o parte din moaștele Sfântului Haralambie.

Foto credit: Doxologia / Mihail Vrăjitoru