Episcopii ortodocși din Benelux au decis să organizeze la Paris o zi teologică dedicată ecologiei

O zi teologică dedicată ecologiei va avea loc la Paris, în data de 12 septembrie 2026, cu scopul de a crea sinergii durabile între institutele teologice din Franța și Benelux. Decizia a fost luată joia trecută la întrunirea Conferinței Episcopale Ortodoxe a Beneluxului (CEOB).

Au participat Mitropolitul Atenagora al Belgiei (Patriarhia Ecumenică), Arhiepiscopul Simeon de Domodedovo al Bisericilor Ortodoxe de Tradiție Rusă din Europa Occidentală – Patriarhia Moscovei, Episcopul Dositei (Patriarhia Georgiei) și Episcopul vicar Ioachim de Apollonia al Arhiepiscopiei Belgiei (Patriarhia Ecumenică).

Ierarhii s-au rugat pentru odihna sufletului vrednicului de pomenire Patriarh Ilia al II-lea al Georgiei, au transmis cele mai bune urări noului Patriarh al Georgiei, Șio al III-lea, și au condamnat atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kiev.

Alte decizii

O decizie importantă a fost crearea unei „comisii de încredere” a fost confirmată ca un instrument indispensabil pentru prevenirea oricăror abuzuri și pentru asigurarea transparenței în cadrul comunităților. Măsura va ajuta la îndeplinirea angajamentului ierarhilor dea a proteja minorii și persoanele vulnerabile de eventuale abuzuri.

Episcopii au acordat o atenție deosebită cadrului juridic al cultelor, cu scopul de a garanta recunoașterea slujitorilor cultului și a capelanilor militari drept piloni esențiali ai asistenței spirituale în instituțiile publice.

Problema predării religiei în Flandra a fost evidențiată ca o direcție prioritară în cadrul sistemului școlar.

Ierarhii și-au dat binecuvântarea pentru o tabără ortodoxă de vacanță, care se va desfășura anul acesta, în perioada 1–8 august, la De Hoge Rielen, în Belgia, oferind tinerilor un cadru privilegiat de întâlnire și comuniune.

De asemenea, membrii CEOB au decis să organizeze un pelerinaj în regiunea Pays de la Loire, cu accent deosebit pe vizitarea Mănăstirii Sfântului Siluan Athonitul.

Despre CEOB

Următoarea reuniune a Conferinței Episcopale Ortodoxe a Beneluxului este programată pentru 24 noiembrie 2026.

Conferința Episcopală Ortodoxă a Beneluxului a fost înființată în urma unei decizii adoptate de cea de-a IV-a Conferință Panortodoxă Presinodală, întrunită la Chambésy (Geneva), în iunie 2009.

Foto credit: Arhiepiscopia Belgiei – Exarhatul Țărilor de Jos și al Luxemburgului (Patriarhia Ecumenică)