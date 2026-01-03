Episcopii din Basarabia s-au rugat pentru pace în noul an

Episcopii Antonie de Bălți și Veniamin al Basarabiei de Sud s-au rugat, la trecerea în anul 2026, pentru pace în lume, unitatea oamenilor și mărturisirea adevărului bisericesc în viața personală și comunitară.

Preasfințitul Părinte Antonie i-a îndemnat pe credincioșii din eparhie să înmulțească rugăciunea pentru pace în lume, iar Preasfințitul Părinte Veniamin s-a rugat: „Să trimită Domnul Îngerul Păcii între popoarele aflate în război, pentru a fi armonie în lume și bunăstare”.

Mulțumire adusă lui Dumnezeu

La Paraclisul Episcopal din Bălți, Episcopul Antonie a săvârșit miercuri Sfânta Liturghie și slujba Acatistului Mântuitorului împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Preasfinția Sa a arătat că Liturghia din ultima zi a anului este o mulțumire adusă Bunului Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Mitropoliei Basarabiei și asupra fiecărei comunități și familii în parte.

Totodată, Episcopul de Bălți a evidențiat misiunea clericilor și credincioșilor de a mărturisi adevărul bisericesc într-un context marcat de dezinformare, subliniind că slujitorii Mitropoliei Basarabiei sunt chemați să fie „ostași ai adevărului și ai luminii”.

După Sfânta Liturghie, nouă preoți din eparhie au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel distincția onorifică Crucea Centenarului „în semn de apreciere și binecuvântare pentru activitatea jertfelnică, rodnică și folositoare în viața și misiunea Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia”, a spus Preasfinția Sa.

Să fim solidari și buni

În noaptea dintre ani, Preasfințitul Părinte Veniamin a oficiat slujba Acatistului Mântuitorului și Sfânta Liturghie la Paraclisul „Învierea Domnului” din Cahul.

Episcopul Basarabiei de Sud a mulțumit lui Dumnezeu pentru darurile revărsate în anul 2025 asupra întregii lumi, asupra țării și a eparhiei, arătând că fiecare clipă a vieții este un dar și o șansă de a ne apropia de Dumnezeu și de a ne sfinți.

„Să lăsăm egoismul și orice ne îndepărtează de Dumnezeu și de oameni, și să fim solidari și buni în Anul 2026”, a îndemnat Preasfinția Sa.

Foto credit: Colaj Basilica.ro