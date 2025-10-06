Episcopia Maramureșului și Sătmarului a inaugurat primul centru local de cercetași din eparhie

Episcopia Maramureșului și Sătmarului a inaugurat sâmbătă, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, centrul „Cercetașii Maramureșului – Regele Mihai I al României”, primul post local de cercetași din eparhie. Acesta va oferi copiilor și tinerilor oportunitatea de a se dezvolta spiritual, fizic și social prin drumeții, activități educative și învățarea supraviețuirii în natură.

Înainte de deschiderea oficială, a avut loc o etapă preliminară în luna iulie, în cadrul căreia au fost organizate grupele de cercetași și s-a pregătit echipa de lideri, pentru ca tinerii să fie gata să participe la activitățile programului.

Preasfințitul Părinte Iustin a subliniat rolul proiectului în formarea tinerilor: „În mijlocul educației cercetașilor stă dragostea de neam, dragostea de valori sfinte, de familie, preocuparea îngrijirii naturii, se fac multe drumeții, se fac tabere, de altfel cercetașii petrec mai mult în aer liber. Este important ca Biserica să promoveze valorile tradiționale românești”.

„Cred că educația în acest fel este o educație integrală, în sensul de a pune împreună mintea, inima, trupul și sufletul”, a adăugat ierarhul.

Inițiatorul proiectului, arhidiaconul Vlad Verdeș, a explicat importanța mediului natural: „Sufletele copiilor sunt mult mai deschise în acest spațiu natural, un mediu în care putem ține departe de toate provocările lumii în care trăim și în fiecare moment în care suntem în natură, putem să le vorbim despre Dumnezeu mai mult, mai profund și mai apropiat”.

„Sunt încântată să fiu astăzi aici, ca parte a liderilor cercetășii Maramureșului, care reprezintă pentru mine personal un vis împlinit, ideea de a crea comunități la nivelul bisericii noastre care pregătesc tinerii”, a spus Andreea Mariș, membră a grupului de cercetași.

Cercetașii Maramureșului

Cercetașii Maramureșului „Regele Mihai I al României” reprezintă un grup tânăr, format din copii și adolescenți cu vârste între 6 și 15 ani, care vor participa la activități de drumeții, tabere, proiecte sociale și educative.

Numele a fost ales în onoarea Regelui Mihai I, care în perioada interbelică a sprijinit cercetașii din România și a încurajat formarea tinerilor în spiritul dragostei de neam, al valorilor morale și al implicării sociale.

Întâlnirile vor avea loc de două ori pe lună, iar proiectul este coordonat de 40 de lideri adulți, printre care preoți, cadre didactice, ingineri și medici. Grupul aspiră să devină centru local în cadrul Organizației Naționale Cercetașii României.

Despre Cercetășie

Cercetășia este o mișcare educativă pentru copii și tineri, care își propune să formeze caracterul acestora pe baza mentoratului, a activităților în natură și în comunitate. Este prezentă de peste un secol în 200 de țări și teritorii din întreaga lume, fiind înființată de britanicul Robert Baden-Powell.

O membră notorie a Cercetașilor României a fost Ecaterina Teodoroiu, care apare într-o fotografie în uniformă de Cercetaș.

Foto credit: Dragomir Ovidiu