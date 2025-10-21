Episcopia Italiei: Festivalul de Tradiții și Identitate Românească a ajuns la a 4-a ediție

Festivalul de Tradiții și Identitate Românească, ajuns la 4-a ediție, s-a desfășurat duminică la Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ioan Botezătorul” din Arezzo, informează Episcopia Italiei.

Evenimentul, devenit deja o tradiție anuală, a adunat zeci de familii, copii și tineri români stabiliți în Italia, dornici să își reafirme legătura cu valorile și obiceiurile strămoșești.

Festivalul „Din inimă de român” a fost inițiat cu scopul de a păstra vie identitatea culturală românească în diaspora și de a crea un spațiu de întâlnire între generații. De-a lungul celor patru ediții, evenimentul a devenit o expresie a dorului de țară și a respectului pentru rădăcini, consolidând sentimentul de apartenență al românilor din regiune.

În cadrul festivalului, vizitatorii au putut admira o amplă expoziție de costume și cămăși populare provenite din diverse zone ale României, piese de patrimoniu din colecțiile personale ale membrilor comunității. Fiecare obiect, lucrat cu răbdare și purtat cu mândrie, ilustrează o parte din povestea și identitatea fiecărei regiuni românești.

Tinerii duc tradițiile mai departe

Atmosfera a fost completată de o expoziție de artizanat cu lucrări realizate de copii și tineri, rodul activităților desfășurate în cadrul șezătorilor și atelierelor de creație parohiale. Alături de acestea, obiecte tradiționale precum farfurii de Horezu, linguri de lemn și ouă încondeiate au adus în inima Toscanei parfumul autentic al satului românesc.

Potrivit organizatorilor, scopul festivalului depășește simpla celebrare a tradițiilor. Este o formă de educație culturală și spirituală, menită să le arate noilor generații că identitatea românească poate fi păstrată și trăită oriunde în lume.

Cea de-a 4 a ediție a festivalului „Din inimă de român” s-a încheiat într-o atmosferă de bucurie și recunoștință, întărind convingerea că unitatea, credința și respectul pentru tradiție sunt punțile care leagă diaspora românească de rădăcinile sale.

Foto credit: Episcopia Italiei

