Episcopia Hușilor va aduce din nou bucuria Crăciunului în familiile vulnerabile: Nu strângerea de fonduri este grea

Asociația Filantropia Ortodoxă a Episcopiei Hușilor a început campania de strângere de fonduri „Dar de Crăciun”. Președintele organizației, Părintele Consilier Vladimir Beregoi, povestește că partea cea mai grea nu este strângerea de fonduri, ci confruntarea cu realitatea în care trăiesc aceste familii.

„Partea grea și cea care ne-a lăsat urme adânci întipărite în suflete a fost cea în care am întrebat-o pe mamă mărimile copiilor la încălțăminte. Mama, rușinată, ne-a mărturisit: «Nu le știu mărimea. Eu niciodată nu am putut să le cumpăr de încălțat. Tot ce avem le-am primit și la care s-a potrivit, acela le-a purtat. De la cei mari am dat la cei mici și niciodată nu au avut noi.»”

Campania are două componente. Prima este Caravana „Dar de Crăciun”, care colindă satele izolate ale județului Vaslui pentru a vizita cu daruri familiile numeroase, copiii și vârstnicii singuri.

Iar a doua componentă este programul „Scrisoare către Moș Crăciun”, în care sunt incluși copiilor din centrele de zi ale asociației, precum și cei din familiile defavorizate identificate în cele trei protopopiate ale eparhiei.

În preajma Crăciunului, 1.000 de copii vor primi, în Curtea Catedralei Episcopale din Huși, răspuns la scrisorile trimise de ei. Ca în fiecare an, Asociația Filantropia Ortodoxă Huși și prietenii săi devin Moș Crăciun pentru acești copii, pregătind cadourile ce conțin exact ceea ce au scris cei mici.

„Nu poate fi descrisă în cuvinte bucuria celor vizitați. Am întâlnit familii cu un trai care, pentru alți oameni, este de neconceput. Nu aveau curent electric, nici apă curentă. Despre conexiunea la internet, tabletă sau telefon, atât de comune multora dintre noi, nici nu mai vorbim”, a subliniat Părintele Consilier Vladimir Beregoi

„Acest program face cunoscute sute de povești de viață ce rămân adânc întipărite în sufletele celor care s-au deplasat pe teren, dar și ale celor ce urmăresc activitatea asociației.”

„Activitatea socială trebuie să aibă o continuitate. Nu îi ajutăm doar de Crăciun și de Paști. Aceste campanii sunt și o formă de a identifica situațiile delicate în care se află astfel de copii, ca pe parcursul anului să le putem acorda burse și să îi ajutăm cu alimente și îmbrăcăminte”, menționa, în debutul caravanei din 2021, Părintele Episcop Ignatie al Hușilor.

Până în prezent, Programul „Dar de Crăciun” a bucurat aproximativ 9900 de suflete numai în preajma sărbătorii Nașterii Domnului. Aceste persoane au primit îmbrăcăminte, încălțăminte, produse alimentare, jucării, lenjerie, produse de îngrijire pentru nou născuți, produse de igienă, dar și sprijin financiar acolo unde situația a impus-o”, a afirmat părintele consilier Vladimir Beregoi.

Donează

RO43RNCB0261160373430001 (Lei)

RO59RNCB0261160373430004 (Euro)

BCR, filiala Huși

SWIFT: RNCB RO BU

Revolut: 0757 938 531

revolut.me/afilantropiahusi

Persoană de contact

Pr. Vladimir Beregoi

Tel.: 0746894280

Foto credit: Facebook / Episcopia Hușilor (arhivă)

