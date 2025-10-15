Episcopia Hușilor a organizat un simpozion național dedicat mărturisitorilor din secolul XX

Episcopia Hușilor a organizat, sâmbătă, la Vutcani, simpozionul național „Mărturisitori sub teroarea atee. Profiluri vasluiene”, dedicat mărturisitorilor ortodocși din secolul XX care au activat în această zonă a țării.

Între personalitățile evocate s-au numărat: Sfântul preot mucenic Constantin Sârbu, Episcopul martir Grigorie Leu, frații Haralambie și Vasile Vasilache, originari din Vutcani, și arhimandritul Mina Dobzeu.

În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a spus că avem de învățat de la părintele Haralambie Vasilache, deținut politic, discreția, respectul și gingășia sufletească.

„Părintele Haralambie Vasilache, care era spre sfârșitul vieții sale, cu toate puterile trupești sleite dar cu vigoare sufletească extraordinară, i-a spus Părintelui Nicolae Steinhardt să fie discret și să manifeste smerită stăpânire de sine”.

„Cât de minunați sunt asemenea oameni și cât de dragi ne sunt cei care cultivă virtuțile acestea, oamenii discreți și cei ce sunt înțelepți și au capacitatea de a vorbi când se impune, de a o face în mod inteligent, cu respect și cu foarte multă stare de gingășie sufletească”, a subliniat PS Ignatie.

Contribuții valoroase la cercetarea trecutului recent

În continuare, Episcopul Hușilor a prezentat comunicarea: Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu – mistagog al „Liturghiei în inima lucrurilor”.

Au mai vorbit: Prof. Univ. Dr. George Enache, de la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cu o comunicare privind monahismul moldav în contextul decretului 410/1959; Profesorul Marius Vasileanu care a vorbit despre personalitatea părinților Haralambie și Vasile Vasilache în contextul întâlnirilor Rugului Aprins; Pr. Robert Kovacs, Redactor la Radio Renașterea Cluj-Napoca a vorbit despre părintele Vasile Vasilache – coordonate biografice și perspective spirituale.

Laurențiu Vasilache, nepot al fraților Vasile și Haralambie Vasilache, a comuncat despre pătimirile îndurate de familia sa în secolul XX.

Răzvan Mihai Clipici, Consilier Patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, a vorbit despre Sfântul Părinte Constantin Sârbu; Prof. Costin Clit, de la Colegiul „Cuza-Vodă” din Huși a comunicat pe tema vieții bisericești din județul Vaslui, iar Arhim. Zaharia Curteanu, Exarh al mănăstirilor din Episcopia Hușilor, a avut o comunicare privind rezistența creștină în timpul regimului comunist românesc, referindu-se la Episcopul Grigorie Leu și Arhim. Mina Dobzeu.

Acest eveniment se înscrie în seria dedicată „Anului comemorativ al duhovnicilor şi mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea” în Patriarhia Română.

Foto credit: Episcopia Hușilor

