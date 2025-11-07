Episcopul Hușilor la inaugurarea a două centre sociale: Un spațiu al comuniunii

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a binecuvântat marți Clubul Seniorilor și Centrul Cultural-Educațional din cadrul Așezământului Social „Sfânta Muceniță Chiriachi” Huși, două noi centre destinate sprijinirii copiilor, tinerilor și vârstnicilor și care vor oferi un spațiu al comuniunii.

Slujba de sfințire a fost oficiată de Episcopul Hușilor, care a vorbit despre valoarea duhovnicească a vârstei senectuții și despre menirea acestor spații de a aduce bucurie și speranță celor aflați în nevoie.

„Când vorbim de bătrânețe, avem tendința să o asociem cu tristețea, cu singurătatea, cu neputința și boala. Sfânta Scriptură, și în special Prorocul David, este cel care face o corespondență între bătrânețe și înțelepciune. Îi vedem pe cei ajunși la senectute că debordează de umor, de bucurie și de foarte multă bunătate”, a spus ierarhul.

Raiul în prezența noastră

După binecuvântarea Clubului Seniorilor, Episcopul Hușilor a sfințit și Centrul Cultural-Educațional destinat copiilor și tinerilor, evidențiind legătura dintre curăția sufletului copilăriei și Împărăția lui Dumnezeu:

„Împărăția lui Dumnezeu, în gândirea duhovnicească a Bisericii, înseamnă bucurie, lumină și binecuvântare. Când avem un prunc de care ne bucurăm foarte mult, este ca și cum am avea raiul în prezența noastră”, a afirmat ierarhul.

Părintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, președintele Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși, a amintit că, de mai bine de șapte ani, această structură a Episcopiei desfășoară activități de sprijin pentru copii și vârstnici, oferindu-le speranță și demnitate:

„Am căutat să le oferim o șansă copiilor cărora le-am udat rădăcina ca să crească mari și bătrânilor cărora, în singurătatea lor, le-am umplut golul prin prezența omului de bine care a deschis poarta casei uitate”.

Asociația Filantropia Ortodoxă Huși este o asociație non-guvernamentală a Episcopiei Hușilor înființată în anul 2018 cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie și activează în domeniul serviciilor sociale comunitare, având drept scop dezvoltarea comunităților teritoriale.

