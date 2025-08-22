Episcopia Devei și Hunedoarei oferă elevilor cu rezultate remarcabile bursele „Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop”

Episcopia Devei și Hunedoarei oferă pentru anul școlar 2025-2026 un număr de 20 de burse „Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop”, destinate elevilor cu performanțe școlare remarcabile, dar cu posibilități materiale reduse.

Inițiativa reprezintă o continuare a activității filantropice începute în 2013 de vrednicul de pomenire Episcop Gurie.

Vor fi acordate burse pentru:

10 burse pentru elevi de gimnaziu (clasele V-VIII);

10 burse pentru elevi de liceu (clasele IX-XII);

Valoarea fiecărei burse este de 500 de lei lunar, pe o perioadă de 9 luni (8 septembrie 2025 – 19 iunie 2026).

Condiții de eligibilitate

Elevi cu domiciliul în județul Hunedoara, înscriși la cursuri de zi;

Media minimă 9,00 în anul școlar precedent;

Pentru clasa a V-a: calificativul „Foarte bine” la toate disciplinele;

Pentru clasa a IX-a: media de admitere minim 9,00;

Venitul mediu net pe membru de familie în ultimele 3 luni: sub 1500 de lei.

Documentele necesare

Cerere adresată ierarhului;

Recomandarea preotului-paroh;

Copii după actele de identitate și certificatele de naștere ale aplicantului și ale membrilor familiei;

Adeverință de elev, cu media anului școlar încheiat;

Documente privind veniturile părinților;

Acord privind prelucrarea datelor personale.

Calendar și depunere

Dosarele se depun în format tipărit la sediul Episcopiei Devei și Hunedoarei (str. Andrei Șaguna, nr. 1, Deva) sau la protopopiatul de care aparține elevul, până vineri, 12 septembrie 2025.

Nu se acceptă dosare transmise electronic.

Evaluare

Candidații vor fi punctați în funcție de:

Media școlară (calificativul „Foarte bine” = 10);

Situația socială și veniturile familiei;

Condiții speciale (familii monoparentale, orfani etc.).

Bursele vor fi virate lunar în conturi deschise la CEC Bank, până la data de 15 ale fiecărei luni.

