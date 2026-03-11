Episcopia de Bălți a organizat un simpozion dedicat mamei creștine

Episcopia de Bălți, în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a organizat luni simpozionul omagial „Mama creștină, izvor de sfințenie și cultură”.

Evenimentul a avut loc în Sala de festivități a Universității de Stat din Bălți, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română. La manifestare au participat Episcopul Antonie de Bălți, conferențiarul Natalia Gașițoi, rectorul universității, precum și studenți și cadre didactice ale instituției de învățământ.

Lucrările simpozionului au fost moderate de părintele lector Florin Țuscanu, iar comunicările au fost susținute de mai mulți invitați. Părintele profesor Viorel Laiu, directorul Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț, a prezentat referatul „Trei făclii ale rugăciunii: Emilia, Nona și Antuza – lumina din umbra marilor ierarhi”.

Arhimandritul Mihail Daniliuc, egumenul Schitului Vovidenia al Mănăstirii Neamț, a susținut comunicarea „Maica – începutul luminii: mamele lui Eminescu, Creangă și Sadoveanu”, iar părintele lector Florin Țuscanu a vorbit despre „Chipul mamei în jurnalul și amintirile mitropolitului Visarion Puiu”.

Preasfințitul Părinte Antonie a mulțumit participanților și conducerii universității pentru colaborarea în organizarea evenimentului și pentru deschiderea manifestată în derularea proiectelor culturale și sociale comune, menite să întărească legătura dintre Biserică, școală și societate.

Cu acest prilej, Preasfinția Sa i-a oferit arhimandritului Mihail Daniliuc și părintelui Viorel Laiu Ordinul Episcopiei de Bălți „Credință și Dăruire”, în semn de prețuire pentru contribuția lor la susținerea activităților eparhiei și pentru promovarea valorilor creștine și românești în spațiul basarabean.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți