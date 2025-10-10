Episcopul Macarie s-a rugat pentru izbăvirea de depresie și anxietate

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, s-a rugat, miercuri, pentru persoanele care sunt chinuite de depresie și anxietate.

Preasfinția Sa a citit rugăciunea pentru izbăvirea de depresie și anxietate la Slujba Privegherii, oficiată la Paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm, Suedia.

Pe 10 octombrie, este marcată Ziua Mondială a Sănătății Mintale.

Iată textul rugăciunii:

„Doamne Dumnezeule al părinților noștri, care dăruiești pace multă celor ce iubesc legea Ta, ai grijă de robii tăi cei bolnavi care sunt greu încercați de deznădejde, fiind cuprinși de anxietate, depresie, angoasă și atacuri de panică.

Norii negrii s-au abătut asupra sufletului lor și nu mai văd razele iubirii tale. Cugetul lor s-a întunecat și nu se mai împărtășesc de lumina ta. O amară deznădejde, crudă fiară care se năpustește asupra sufletului lor ca asupra unor pui lipsiți de apărare.

Numai Tu știi Atotputernice cum să-i călăuzești și să îi ridici și să îi izbăvești de aceste duhuri rele și să nu îngădui ca făpturile tale să fie înghițite de moarte, ci să fie ridicați prin puterea ta.

Dăruiește-le lor și nouă, Doamne, roadele duhului Tău celui Sfânt, care sunt pacea, dragostea, îndelunga răbdare, credința, blândețea, înfrânarea și curăția. Ușurează-le mâhnirea sufletească. Ridică-i din tristețea cea pătimașă. Alungă de la ei gândurile cele nebunești și călăuzește-i, Doamne, la limanul păcii și al odihnei, că nu are cine să le ajute și în multe feluri de primejdii se pun pe ei înșiși și pe cei apropiați a ei lor.

Milostivește-te, Doamne, spre ei și dăruiește-le somn acestora care sufere de insomnii, dăruiește-le pacea minții acestora care, în tulburarea gândurilor rele, se amărăsc.

Ridică-i din tristețea cea înnegurată pe toți aceștia care suferă de deprimare și dăruiește-le întărire și mângâiere și, într-un lacrimi de pocăință, povățuiește-i, dăruindu-le lor spor și ajutor și adu-i pe ei la limanul cugetului smerit și călăuzește-i, izbăvindu-i din primejdie a pierderii minții, ca să aducem slavă și mulțumire împreună cu aceștia, Ție Atotmilostive, Doamne, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.”

Foto credit: Episcopia Europei de Nord

