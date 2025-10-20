Episcopul Hușilor: Să avem capacitatea de a sesiza durerile din adâncul inimii oamenilor

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, i-a îndemnat duminică pe credincioși să fie sensibili la suferințele celor din jur, subliniind că „cea mai mare durere este aceea care nu se vede”.

Preasfințitul Părinte Ignatie a săvârșit Sfânta Liturghie în localitatea Valea Popii din județul Vaslui. Ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru George Moga, pe seama Parohiei Drăgești.

Episcopul a explicat textul evanghelic despre învierea fiului văduvei din Nain, arătând că Domnul Iisus Hristos este „singurul care a văzut durerea și necazul în toată adâncimea lor” și că îndemnul adresat mamei îndurerate: nu mai plânge! înseamnă, de fapt: „Eu sunt lângă tine, îți văd durerea și nu te pot lăsa singură”.

Nevoia de a fi iubit

Ierarhul a explicat că acest episod evanghelic ne cheamă să fim atenți la durerile ascunse ale oamenilor.

„Din acest pasaj învățăm să acționăm ca Domnul, să avem ochi duhovnicești, să vedem durerea din sufletul oamenilor. Adesea, în spatele unui zâmbet se ascunde o suferință profundă, foarte greu de dus, pe care cei din jur nu o înțeleg”.

Preasfințitul Părinte Ignatie a mai spus că persoanele aflate în suferință „nu au nevoie să fie judecate, ci să fie iubite”, subliniind că prezența plină de compasiune valorează mai mult decât orice cuvânt de mângâiere.

Foto credit: Episcopia Hușilor