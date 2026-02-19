Artă și spiritualitate: Elevii Seminarului Teologic Veniamin Costachi l-au omagiat pe Constantin Brâncuși

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț l-au omagiat miercuri pe sculptorul Constantin Brâncuși, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea sa.

Evenimentul a evidențiat personalitatea și moștenirea culturală a marelui sculptor român, punând în dialog arta plastică și valorile spirituale.

Programul a inclus expoziții de artă realizate de elevii seminarului, coordonați de profesorii lor. Lucrările de grafică și pictură au fost inspirate din creația artistului. Tinerii au realizat și lucrări de modelaj în argilă și lut, explorând formele esențializate, specifice limbajului artistic al lui Constantin Brâncuși.

Programul a continuat cu momente dedicate relațiilor artistice și culturale ale marelui sculptor cu personalități europene și cu prezentarea unor creații literare inspirate din opera lui Constantin Brâncuși, realizate de elevi.

Manifestarea a fost organizată în parteneriat cu Biblioteca școlii și Casa Corpului Didactic din județul Neamț și a subliniat importanța operei sculptorului ca sursă vie de inspirație artistică și spirituală.

