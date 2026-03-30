Elevii Liceului Teologic din Suceava au atras atenția asupra traficului de persoane printr-o piesă de teatru  

Elevii Liceului Teologic Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava au atras atenția asupra traficului de persoane prin intermediul unei piese de teatru.

Manifestarea a avut loc vineri în Sala „Mitropolit Vladimir de Repta” a Centrului cultural, educațional și social „Dosoftei Mitropolitul”.

Piesa de teatru s-a intitulat „Măști și Chipuri”, fiind pusă în scenă de elevi de clasa a 10-a. Interpretarea a evidențiat situații reale de recrutare și manipulare, facilitând o înțelegere mai profundă a vulnerabilităților și riscurilor asociate traficului de persoane.

Evenimentul a mai cuprins și un scurt moment muzical susținut de corul liceului și o expoziție cu lucrări despre traficul de persoane.

La activitate au participat reprezentanți ai Federației Filantropia, Claudia Preduț, trainer formator, și Alexandra Mararu, manager de proiect.

Manifestarea a făcut parte din campania de prevenire a traficului de persoane, desfășurată de Federația Filantropia a Patriarhiei Române în liceele și seminarele teologice din țară.

Patriarhia Română este partener în cadrul Campaniei naționale de prevenire a traficului de persoane „Uniți, oferim libertate! Exploatarea asuprește suflete și distruge destine”, desfășurată de Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților