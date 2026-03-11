Elevii jandarmi din Fălticeni au oferit daruri vârstnicilor de la căminul Mănăstirii Bogdănești

Elevii Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni au oferit daruri vârstnicilor de la Centrul filantropic și de întrajutorare creștină „Acoperământul Maicii Domnului” de la Mănăstirea Bogdănești din județul Suceava.

Vizita a avut loc duminică și a fost prilej de bucurie pentru persoanele vârstnice găzduite în așezământul înființat în anul 1995 și aflat sub ocrotirea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

„Astfel de momente arată că formarea unui subofițer jandarm nu înseamnă doar pregătire profesională și rigoare militară, ci și cultivarea unei inimi sensibile la suferința aproapelui. În duhul Postului Mare, această vizită a devenit o punte de comuniune și o mărturie că disciplina, credința și compasiunea pot merge mână în mână”, au transmis reprezentanții eparhiei.

Instituția de învățământ militar a transmis un mesaj pe pagina de Facebook cu privire la acest eveniment. Reprezentanții Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi au afirmat că „dialogul dintre generații a fost unul sincer și emoționant, împletind experiența de viață a vârstnicilor cu entuziasmul și idealurile tinereții”.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților