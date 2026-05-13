Elevi de la Seminarul Teologic din Galați au participat la o acțiune de donare de sânge

Elevi de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei” din Galați au participat miercuri la o acțiune de donare de sânge, alături de preoți din municipiu.

Părintele protopop de Galați, Valentin Rădoi, a subliniat că acțiunea se înscrie în programul filantropic desfășurat constant în eparhie, mai ales în perioada pascală: „Am lansat un apel către cei care doresc să doneze sânge, iar răspunsul a fost unul îmbucurător”.

„O parte dintre preoți, însoțiți de câțiva credincioși și elevii seminariști, au venit astăzi să doneze sânge, iar o altă parte dintre slujitori, însoțiți de credincioși, vor veni mâine”, a declarat părintele Valentin Rădoi pentru Trinitas TV.

Activitatea a fost organizată la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Galați, în cadrul campaniei Patriarhiei Române „Donează sânge, salvează o viață”.

Colaborare în sprijinul bolnavilor

Directorul centrului, Carmen Stoichițescu, a evidențiat buna colaborare dintre instituția medicală și reprezentanții Bisericii, apreciind implicarea constantă a seminarului și a protoieriei.

„Deja a devenit o tradiție și ne bucurăm că această inițiativă continuă. Mulțumim Protoieriei Galați și elevilor de la seminar pentru implicarea constantă și pentru exemplul pe care îl oferă comunității”.

Campaniile de donare de sânge vor continua și în perioada următoare în Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos