Daruri la Ierusalim: Ordin pentru Patriarhul Teofil al III-lea și candelă pentru Sf. Mormânt

Arhim. Ioan Meiu, Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și Superiorul Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan, s-a întâlnit joi cu Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului.

Cu acest prilej, Reprezentantul Patriarhiei Române i-a înmânat Patriarhului Ierusalimului Ordinul „Credință și comuniune” acordat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Ordinul „Credință și comuniune” pentru ierarhi constă dintr-un engolpion, pe care este reprezentată Sfânta Treime, și o gramată.

Arhim. Ioan Meiu i-a mai înmânat Preafericitului Părinte Teofil al III-lea o candelă de argint pentru Sfântul Mormânt, lucrată în filigran, dăruită din partea Sfinției Sale și a câtorva ucenici ai săi, a explicat pentru Basilica.ro Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

Ordinul „Credință și Comuniune” este acordat de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române persoanelor (ierarhi, clerici, mireni) care s-au distins prin activități de excepție în apărarea dreptei credințe și promovarea unității și imaginii Bisericii Ortodoxe, atât în țară, cât și în străinătate.

