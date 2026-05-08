Sediul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava a fost sfințit

Sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a fost sfințit, joi, de către un sobor de preoți condus de Arhim. Melchisedec Velnic, exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și starețul Mănăstirii Putna.

La eveniment a fost prezent, din partea IPJ Suceava, inspectorul-șef Florin Constantin Poenari, alături de delegați ai instituțiilor din sistemul de ordine și siguranță publică, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență și ai administrației publice.

În cuvântul rostit cu această ocazie, Arhim. Melchisedec Velnic a evidențiat dimensiunea morală a muncii polițistului, deoarece presupune apărarea dreptății și a demnității umane. Totodată, starețul de la Putna a adăugat că orice spațiu în care se slujește aproapele este bine să fie sub semnul binecuvântării lui Dumnezeu.

În continuare, a fost dat citirii mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Datorie împlinită

La rândul său, inspectorul-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, Florin Constantin Poenari, a prezentat principalele direcții în care s-a acționat pentru modernizarea sediului instituției și importanța acestor schimbări pentru îmbunătățirea relației cu cetățeanul.

Inspectorul-șef IPJ Suceava a fost distins cu Ordinul „Crucea Bucovinei” din partea IPS Calinic pentru devotamentul manifestat în slujba comunității și pentru contribuția adusă la consolidarea siguranței publice în județul Suceava.

Finalul ceremoniei a fost marcat de oficierea unui Trisaghion pentru pomenirea polițiștilor adormiți în Domnul, urmată de o depunere de coroane la Monumentul Polițistului căzut la datorie.

