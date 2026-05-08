Preoți de pe ambele maluri ale Prutului au slujit alături de PS Antonie într-o comunitate basarabeană

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a slujit miercuri Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Fălești, Republica Moldova. Comunitatea l-a cinstit pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe conform calendarului nerevizuit.

La slujbă au participat clerici de pe ambele maluri ale Prutului, între care Arhim. Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, și Protosinghelul Iorest Goraș.

În cadrul Sfintei Liturghii, Episcopul Antonie s-a rugat pentru încetarea războaielor și pentru pace în Ucraina și i-a îndemnat pe credincioșii să intensifice rugăciunea pentru pace.

După Liturghie, ierarhul a oficiat un Te Deum pentru părintele Gheorghe Eșanu, protopop de Fălești și parohul comunității, cu ocazia zilei onomastice.

În cuvântul său, Episcopul de Bălți a evocat viața Sfântului Gheorghe, persecuțiile împotriva creștinilor din primele veacuri și prigoana ateistă din Basarabia în perioada sovietică.

Ierarhul l-a felicitat pe părintele paroh Gheorghe Eșanu pentru activitatea pastorală și pentru implicarea în reactivarea Mitropoliei Basarabiei în anul 1992, oferindu-i în dar un Molitfelnic. Totodată, ierarhul i-a felicitat pe toți cei care poartă numele Sfântului Gheorghe.

Arhim. Nicodim Gheorghiță i-a oferit părintelui paroh o icoană și un veșmânt preoțesc, iar credincioșilor le-a dăruit iconițe cu Maica Domnului de la Hadâmbu.

