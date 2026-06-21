Peste 300 de elevi au participat la un proiect cultural-filantropic dedicat vârstnicilor unui centru din jud. Suceava

Peste 300 de elevi au participat sâmbătă la un proiect cultural-filantropic dedicat vârstnicilor de la căminul din Solca, județul Suceava.

Manifestarea a avut loc în cadrul celei de-a cincea ediții a festivalului „Sânzienele Copiilor”, desfășurată la Casa de Cultură din Vicovu de Sus. Evenimentul a reunit tineri și profesori de la unitățile de învățământ sucevene, preoți și reprezentanți ai comunității locale.

Fondurile strânse în urma spectacolului vor fi folosite pentru amenajarea unei biblioteci și a unui spațiu de socializare destinate beneficiarilor Căminului pentru persoane vârstnice din Solca. Pentru a susține acest demers, Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților a donat un important fond de carte.

Inspectorul pentru disciplina Religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Daniela Ceredeev, a subliniat amploarea implicării tinerilor în cadrul proiectului.

„Am avut peste 300 de copii și tineri voluntari din 32 de școli din județul Suceava. Copii și tineri care înțeleg că prin actul artistic își oferă și sprijinul, dar și sufletul pentru cei care au nevoie de o mângâiere în plus”, a declarat Daniela Ceredeev pentru Trinitas TV.

În sprijinul comunității

Părintele Marius Nicușor Ungureanu, parohul Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din Ilișești, a subliniat importanța susținerii unor inițiative care îi valorizează pe cei tineri: „Am dorit să sprijinim Festivalul Sânzienele Copiilor pentru că este o activitate în care copiii sunt aduși în valoare, sunt promovați și bucuria lor este una nemărginită”.

La rândul său, Andreea Mirabela Sandu, directorul Căminului pentru persoane vârstnice din Solca, a transmis un mesaj de recunoștință tuturor celor implicați în organizarea și susținerea proiectului: „Mulțumim tuturor celor care au venit, copiilor, tinerilor, profesorilor, preoților și tuturor celor care sunt aproape de cei de la Solca”, a spus Andreea Mirabela Sandu.

Programul artistic a reunit momente culturală, de muzică, teatru, folclor, poezie și momente inspirate din tradiția creștină.

Participanții au avut posibilitatea să viziteze și o expoziție de icoane realizate de membrii Cercului de pictură pe sticlă „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” de la Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” din Rădăuți. La finalul manifestării, elevii au primit diplome și cărți.

Evenimentul a fost organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul Media și Comunicare, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților