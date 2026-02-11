Elevi de la o școală din Malta au vizitat Parohia Ortodoxă Română Valletta

Parohia românească din Malta, situată în capitala Valletta, a fost vizitată la începutul lunii de un grup de 70 de elevi de la o școală din regiune, Pembroke Secondary School. Grupul a fost însoțit de profesorii de religie, în cadrul unui program educațional dedicat cunoașterii tradițiilor creștine existente în Malta.

Timp de aproape o oră, părintele paroh Alexandru Popescu le-a prezentat tinerilor, pe înțelesul lor, specificul Bisericii Ortodoxe: de la învățătura de credință și viața liturgică, până la semnificația icoanelor și a spațiului bisericesc.

Credința ortodoxă expusă pe scurt

Preotul român a explicat diferența dintre o biserică ortodoxă și alte biserici creștine, insistând pe rolul rugăciunii, al Sfintei Liturghii și al Tainei Spovedaniei și Împărtășaniei în viața unui credincios.

Elevii au avut posibilitatea să se apropie de icoane, să observe îndeaproape Sfânta Masă, Sfintele Uși și iconostasul, precum și diferite obiecte liturgice folosite la slujbe.

Părintele Alexandru Popescu le-a explicat că, pentru ortodocși, icoana nu este doar un „tablou religios”, ci o fereastră spre Împărăția lui Dumnezeu, o prezență care însoțește credinciosul în rugăciune și în viața de zi cu zi.

Dialog cu tinerii

O parte importantă a întâlnirii a fost dialogul cu elevii. Aceștia au adresat întrebări despre cum se desfășoară slujbele duminicale, ce înseamnă postul în Ortodoxie, ce loc are Maica Domnului în viața credincioșilor, precum și despre diferențele și asemănările dintre tradiția ortodoxă și tradiția creștină cu care sunt ei obișnuiți.

Parohul a răspuns cu răbdare și deschidere, încercând să arate că, dincolo de diferențele de limbă și cultură, Evanghelia lui Hristos rămâne aceeași chemare la iubire, iertare și sfințenie.

Un moment deosebit a fost atunci demonstrația de bătutul toacei, oferită de părintele paroh, care a explicat rolul acestei instrument în tradiția ortodoxă: chemarea la rugăciune, amintirea lemnului Crucii și legătura cu vechile mănăstiri unde toaca răsuna înainte de clopote.

Sunetul toacei a stârnit curiozitate și uimire, mulți dintre elevi fiind martori pentru prima oară la o astfel de practică.

Spațiu al cunoașterii reciproce

Grupul de elevi a fost divers, incluzând atât tineri români proveniți din familii mixte, cât și elevi maltezi sau din alte țări, reflectând multiculturalitatea tot mai prezentă în școlile din Malta.

„Vizita la biserica ortodoxă română le-a oferit tuturor ocazia de a vedea cum credința este trăită și mărturisită de comunitatea ortodoxă în diaspora”, transmite Părintele Alexandru Popescu, parohul român din Valletta.

„La finalul întâlnirii, elevii au plecat cu o imagine mai clară despre ce înseamnă Biserica Ortodoxă, nu doar ca edificiu, ci ca familie duhovnicească în care oamenii se roagă, se spovedesc, se împărtășesc și se sprijină unii pe alții.”

„Prin astfel de inițiative, Parohia Ortodoxă Română din Valletta nu doar slujește credincioșii români din Malta, ci devine și un spațiu de întâlnire, cunoaștere și dialog, ajutând noile generații să descopere bogăția tradiției ortodoxe și să privească cu mai mult respect și înțelegere către diversitatea confesională și culturală din jurul lor”, a mai transmis preotul român.

Parohia românească din Valletta are hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”.

Vezi și:

Foto credit: Parohia Valetta