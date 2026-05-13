Românce în istorie: Elena Caragiani, prima româncă pilot de avion, exploratoare modernă și reporter din avion

Miercuri se împlinesc 139 de ani de la nașterea primei românce care a obținut brevet de pilot de avion: Elena Caragiani Stoenescu. A fost o exploratoare modernă și primul jurnalist care a relatat din avion.

S-a născut la Tecuci, în familia unui cunoscut medic aromân. În 1913, a fost una dintre primele absolvente de sex feminin ale Facultății de Drept.

Era pasionată de echitație, dar, cu un an înainte să-și ia licența în Drept, a făcut primul ei zbor cu avionul, alături de aviatorul Mircea Zorileanu, cumnatul ei, rămânând pentru totdeauna pasionată de aviație.

Prima româncă pilot

A urmat Școala de Pilotaj a Ligii Aeriene de la Băneasa, dar cei în măsură să-i acorde brevetul de pilot au refuzat sistematic să o facă, pe motiv că era femeie. Elena a trebuit să se înscrie la Școala Civilă de Aviație de la Mourmelon le Grand, Franța, unde a reluat lecțiile teoretice și practice de zbor.

Federația Aeronautică Internațională i-a eliberat brevetul de pilot nr. 1591 din 22. 01.1914, Elena Caragiani devenind prima româncă pilot de avion. S-a numărat printre primele 10 femei pilot din lume.

Soră de caritate în Războiul de Reîntregire

În timpul Primului Război Mondial, s-a întors în România, sperând că situația se va schimba și că va putea contribui ca pilot militar. Însă regulile erau aceleași, iar autoritățile române nu i-au permis nici atunci să piloteze.

Deși brevetul ei de pilot era recunoscut internațional și însoțit de recomandări excelente, nu i s-a găsit un loc în aviație nici măcar într-un post organizatoric sau administrativ. I se răspundea la cereri că este licențiată în drept și să-și caute loc de muncă în conformitate cu licența respectivă.

Dorind totuși să ajute, Elena Caragiani s-a oferit voluntar în serviciile sanitare, îngrijind soldați răniți, întâi la București, apoi, după retragerea la Iași a Armatei și Guvernului României, a organizat, împreună cu sora ei, un punct sanitar în casa părintească de la Tecuci.

O exploratoare internațională

Elena Caragiani era îndrăgită de presa americană, care i-a acordat o atenție deosebită. În Franța, a lucrat ca reporter la un mare cotidian. Pentru deplasări îndepărtate, folosea avionul. Din această perioadă datează numeroasele ei „reportaje din avion”, primele de acest gen din presa mondială.

A călătorit mult, ajungând până în Africa de Nord, Orientul Apropiat, Asia Mică și America Centrală. A vânat în junglă tigri și elefanți, a participat la vânătoarea de balene, mânuind harponul, într-un cuvânt, și-a trăit viața pe repede-înainte, arzând ca o flacără până la consumarea totală.

S-a întors în România, bolnavă grav de ftizie, și s-a mutat la cele veșnice la doar 41 de ani. Este înmormântată la Cimitirul Bellu din București.

