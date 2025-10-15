Educatoarele de la o grădiniță din Cahul, în pelerinaj la mănăstiri din România de Ziua profesorului

Colectivul de educatoare al Grădiniței nr. 8 din Cahul, Republica Moldova, a participat la sfârșitul săptămânii trecute la un pelerinaj la mănăstiri din România, cu ocazia Zilei Profesorului.

Pelerinii au vizitat Mănăstirea Bujoreni din Episcopiei Hușilor și Mănăstirea Neamț, unul din cele mai mari și mai vechi așezăminte monahale din Moldova.

Doamnele educatoare au asistat la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cămârzani în a doua zi de pelerinaj. De asemenea, au vizitat Cetatea de scaun a Sucevei, Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, unde s-au închinat la moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, unul dintre ocrotitorii Episcopiei Basarabiei de Sud, precum și Mănăstirea Sihăstria Râșcăi.

La finalul zilei, pelerinii au revenit la Mănăstirea Neamț, unde au vizitat muzeul mănăstirii și s-au închinat la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț.

În ultima zi, grupul a luat parte la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Neamț, apoi au vizitat Mănăstirea Secu, unde s-au închinat la moaștele Sfântului Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și Mănăstirea Sihăstria, unde au vizitat chiliile Sfinților Cuvioși Cleopa Ilie și Paisie Olaru, închinându-se la sfintele lor moaște.

Pelerinajul s-a desfășurat cu binecuvântarea Episcopului Veniamin al Basarabiei de Sud și cu ajutorul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Ziua Profesorului este serbată anual în data de 5 octombrie, în semn de prețuire pentru cadrele didactice.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud