La Editura Institutului Biblic a apărut ediția a doua a volumului de Cântări la Sfânta Liturghie al Sf. Nectarie Protopsaltul

La Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române a apărut a doua ediție a volumului „Cântări la Sfânta Liturghie” al Sfântului Nectarie Protopsaltul.

Ediția a fost îngrijită și diortosită de Arhimandritul Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale din București, și de Cezar Florin Cocuz.

„Lucrarea Cântări la Sfânta Liturghie de Nectarie, Protopsaltul Sfântului Munte Athos, are ca model, suport și sursă lucrarea intitulată: Nectarie, Protopsaltul Sfântului Munte Athos, Cântări ale Sfintei Liturghii, ediție realizată, îngrijită și studiu introductiv de Vasile Vasile”, a explicat părintele arhimandrit în cuvântul introductiv.

Opera profesorului Vasile Vasile reunește toate cântările legate de Sfânta Liturghie, traduse sau compuse de renumitul protopsalt Nectarie, grupate din diferite fonduri muzicale și manuscrise.

„Prin această lucrare, împlinind dorința și rugămintea caligrafului prodromit, ieromonahul Paisie Lambru, cercetătorul Vasile Vasile face și un mare serviciu Bisericii, deoarece Cântările Sfintei Liturghii deschid această monumentală întreprindere și necesară restituire a unui important fond de cântări și în mediile athonite (Studiu introductiv, p. XII)”.

Lucrarea este împărțită în patru secțiuni, primele trei urmărind cântările celor trei Sfinte Liturghii, a Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului Vasile cel Mare și a Darurilor înainte-sfințite. Secțiunea finală este dedicată altor cântări specifice.

Volumul poate fi achiziționat prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, cartibisericesti.ro, colportaj.ro și prin comandă la [email protected], [email protected] sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

