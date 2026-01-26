Dumnezeu ne cunoaște din veșnicie, încredințează Mitropolitul Irineu al Olteniei

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a vorbit, duminică, la hramul Seminarului Teologic din Craiova, despre întâlnirea dintre Zaheu și Hristos, afirmând că Dumnezeu cunoștea, din veșnicie, faptul că acest eveniment va avea loc.

În cuvântul său, IPS Irineu a arătat că Dumnezeu a știut unde și când îl va întâlni pe Zaheu, iar faptul că a avut loc la Ierihon este, de asemenea, semnificativ.

„În Evanghelia de astăzi am ascultat cu toții o pericopă din Evanghelia Sfântului Luca, unde se vorbește despre Zaheu vameșul și despre cum Dumnezeu Cel Atotștiutor cunoaște momentul întâlnirii cu vameșul cel bogat”.

„Domnul l-a căutat pe Zaheu, știind unde și când îl va afla. Dacă Zaheu nu ar fi fost acolo, trecerea Domnului prin Ierihon ar fi fost una obișnuită. Așa cum știm din Sfânta Scriptură, Ierihonul este un loc de coborâre, de depărtare a omului de Ierusalim, este locul celui căzut între tâlhari”, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

Treptele desăvârșirii

Mitropolitul Olteniei ne încredințează că Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi, așa cum o arată și întâlnirea lui Hristos cu Zaheu.

„Cu alte cuvinte Dumnezeu ne cunoaște din veșnicie, El ne-a rânduit pe fiecare, ne-a așezat ce și cum trebuie să facem pentru a ajunge în Împărăția Lui”, a remarcat IPS Irineu.

Evanghelia ne mai relevă și treptele pe care trebuie să le parcurgem pentru întâlnirea cu Dumnezeu.

„Zaheu intră în legătură cu rațiunile tuturor lucrurilor prin ridicare sau înălțare, prin curățirea de patimi, prin meditație și contemplație, și apoi prin vederea lui Dumnezeu. Toate aceste trepte ale desăvârșirii sunt evidențiate în Evanghelia de astăzi. Nu avem altă cale, decât cea arătată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos”, a explicat ierarhul.

Rostul iubirii lui Dumnezeu

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a vorbit, în partea a doua a cuvântului său, despre Sfântul Grigore Teologul, ocrotitorul Seminarului Teologic din Craiova.

„Sfântul Grigorie a ajuns în iubirea Tatălui Ceresc, pe Care L-a cercetat și despre Care a scris înălțător și frumos, fapt pentru care a fost numit Sfântul Grigorie Teologul”.

„Noi înțelegem astăzi rostul iubirii lui Dumnezeu, cum trebuie să Îl căutăm pe Dumnezeu, întocmai lui Zaheu să avem pocăință și iubire, și cum trebuie să îl rugăm pe Sfântul Grigorie, care mijlocește în fata Tronului Ceresc”, a explicat Mitropolitul Olteniei.

Sărbătoare încununată cu artă și cultură

Sărbătoarea hramului Seminarului a continuat, în sala de conferințe, cu un program cultural-artistic, pregătit de elevii seminariști.

Aceștia au recitat poezii, au interpretat cântări bisericești și cântece tradiționale. Evenimentul s-a încheiat cu un cuvânt al Înaltpreasfințitului Părinte Irineu.

„Sfântul Grigorie este un părinte și un scriitor cu o operă de o sensibilitate cu totul aparte, o credință profundă și o cunoaștere inegalabilă. A adunat în sufletul său multe valori, ceea ce ne arată cât este de bogat. Sfântul Grigorie are acest nume de Teolog, pentru că el însuși a mers în adâncimea descoperirii dumnezeiești, cel care ne arată frumusețea vorbei, a poeziei, a muzicii, el este cu adevărat fluier păstoresc, care ne conduce pe această cale a frumuseților veșnice”.

„Așadar, felicităm pe părintele director pentru că astăzi ne-a oferit acest program cu ajutorul profesorilor, profesoarelor și tuturor colaboratorilor Sfinției Sale! Vă doresc să aveți succes în continuare, cu rod bogat! Sfântul Grigorie să vă fie ocrotitor și mijlocitor în rugăciunile Dumneavoastră! Amin!”, a concluzionat Mitropolitul Olteniei.

